Какие ограничения появятся в Калининградской области с 1 октября

Строгий масочный режим возвращается в Калининград. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зараза продолжает сжимать хватку. Последние три дня в Калининградской были беспрецедентными с моментами начала пандемии. Впервые в течение трех суток фиксировалось более 50 заболевших, а в среду, 30 сентября, мы повторили антирекорд, поставленный 2 июня, - было выявлено 54 случая ковида. Четверг ожидается еще более печальным: накануне из оперативного штаба пришла информация, что сразу 40 человек заразились инфекцией на борту большого десантного корабля «Петр Моргунов», который проходил ходовые испытания в Балтийском море. Испытания пришлось прервать, 30 сентября корабль пришвартовался в Калининграде и заболевших направили в мудучреждения (калининрадцы обратили внимание, что в этот день по городу активно «летали» кареты «Скорой помощи»).

Но еще раньше стало понятно, что новых ограничений из-за второй волны коронавируса нам не избежать. Так и произошло. В среду после обеда на заседании оперативного штаба приняли несколько важных решений.

Во-первых, усилится масочный режим - в общественном транспорте и вообще в публичных местах, в первую очередь в магазинах. Увеличится число рейдов по выявлению нарушителей режима, вернутся штрафы.

Во-вторых, кинотеатры, расположенные в торгово-развлекательных центрах, по выходным работать не будут. А работа детских игровых комнат в ТРЦ будет ограничена.

В-третьих, все спортивные мероприятия в области будут проходить без зрителей. Исключение составят ближайшие игры футбольной "Балтики" и волейбольного "Локомотива". На них зрителей еще пустят, но их количество серьезно ограничат.

В-четвертых, вступают в силу ограничения в заведениях общепита, расположенных в помещениях. Социальная дистанция между посетителями должна будет четко соблюдаться и это будет строго контролироваться. Но главное - с 1 октября запрещены банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах, расположенных в гостиницах, гостиничиных, развлекательных и туристических комплексах.

Ограничения будут действовать, как минимум, с 1 по 31 октября 2020 года.

Напомним, по состоянию на 30 сентября нарастающим итогом в Калининградской области выявлено 4387 случаев заражения коронавирусуной инфекцией, 3312 человек выздоровели, скончались 82 калининградца. Под медицинским наблюдением остаются 1841 человек.