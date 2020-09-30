Главный памятник героям, штурмовавшим Кенигсберг, открылся сразу после войны

Строгий и скорбный облик мемориала навсегда врезается в память. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

1945 год. Перемолотая войной Восточная Пруссия лежит в разрухе. И вообще пока толком не ясно, что же будет с ней дальше. Тем не менее именно здесь появился мемориальный комплекс, который часто называют первым подобным памятником в СССР.

В городе еще горели пожары после штурма, но уже обсуждался мемориал в честь солдат и офицеров 11-й гвардейской армии, погибших в боях за прусскую столицу. То есть сперва, невзирая и вопреки, воздать должное павшим товарищам и лишь потом – думать о себе, об устройстве самого элементарного быта. Возможно ли такое сегодня?

30 сентября 1945 года. Парад в день открытия мемориального комплекса 1200 гвардейцам. Фото: Архив автора

Почетный гражданин Калининграда Александр Студинский (1921-2010) в 1945 году был старшим лейтенантом. И принимал активное участие в возведении этого мемориала.

– Работали мы с утра до ночи, – рассказывал Александр Иосифович. – Хотелось хоть что-то сделать для памяти о наших ребятах. Ведь они погибли, а нам – повезло… Тогда, в сорок пятом, мы чувствовали это особенно остро.

В результате такой отдачи комплекс построили в рекордно короткие сроки. Решение о его сооружении было принято 8 мая 1945-го (командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник Кузьма Галицкий издал соответствующий приказ). Непосредственно на месте работы начались 15 июня. А уже 30 сентября состоялось открытие мемориала, куда из разных концов города перенесли останки гвардейцев.

Венки на могилы павших возлагали их боевые товарищи. Фото: Архив автора

Он получился строгим и выразительным. В центре – 26-метровый обелиск-штык (сверху выглядит как пятиконечная звезда), вокруг – ритуальная площадь с братскими могилами, охваченная полукольцом 140-метровой мемориальной стеной. И место, где располагается комплекс, и его облик нынче кажутся очевидными, единственно возможными. На самом деле было немало обсуждений. Созданием проекта, творческой частью работ руководили архитекторы Иннокентий Мельчаков и Сергей Нанушьян.

На братской могиле было решено установить и четыре персональных памятника. Такой чести удостоились гвардейцы Герои Советского Союза генерал-майор Степан Гурьев, полковник Сергей Полецкий, майор Анатолий Сергеев и старшина медицинской службы Елена Ковальчук.

Было решено установить и четыре персональных памятника – Героям Советского Союза Степану Гурьеву, Сергею Полецкому, Анатолию Сергееву и Елене Ковальчук. Фото: Архив автора

Чеканные эпитафии для мемориала писал Юрий Чернов. На тот момент будущий писатель был фронтовым корреспондентом. А вообще большую часть войны он прошел бойцом на передовой. И знал многих из тех, кто упокоился под этим памятником.

– Представляете, какое волнение, какую ответственность я испытал, получив приказ написать тексты для стелы? – вспоминал он.

Наверняка волновался и генерал Галицкий, когда 30 сентября 1945-го вышел на трибуну.

– Здесь похоронены 1200 наших лучших друзей, славных сынов нашей великой Родины, – сказал он. – Памятник, который мы открываем сейчас – знак всенародной благодарности и любви к гвардейцам-героям. Склоним же наши знамена над их братскими могилами!

Затем – минута молчания, артиллерийский салют, возложение венков и цветов. И конечно – парад. Гвардейцы печатали шаг, отдавая последние почести своим павшим товарищам.

За минувшие с тех пор годы тут произошло немало изменений. Так, скульптурные группы по краям мемориала – «Штурм» и «Победа» – появились позже, уже в 1946-м. К слову, позировали для бронзовых солдат реальные герои-гвардейцы – Василий Пересторонин и Михаил Полисадов.

– Волновались мы страшно, больше, чем перед боем, – признавался потом Пересторонин, – понимали, что скульптуры создаются на века. Достойны ли мы такой чести?

Как видим, скульптурных групп по краям мемориала еще нет. Они появились позже. Фото: Архив автора

Изваяли фигуры литовские мастера Бронюс Пундзюс и Юозас Микенас. Это сегодня в Литве ведут разговоры про «советских оккупантов». А тогда все было иначе. И Литовская ССР оказала большую помощь в создании этого мемориала.

С 9 мая 1960-го в центре комплекса горит Вечный огонь. В 1995 году рядом с мемориалом появилась православная часовня. А 20 лет назад по соседству был заложен Парк Победы, ставший достойным продолжением величественного мемориального комплекса. Который в народе называют просто – «Тысяча двести». Скажешь так, и все понимают, о чем речь. В любом другом городе – число как число. Но в Калининграде это – символ памяти и вечной скорби…

И еще. Когда 15 лет назад к 60-летию Победы мемориал было решено реконструировать, ветераны обратились к властям: верните на памятник Сталина. Его изображение стесали в 1961 году, в рамках второй волны развенчания культа личности. Просьба ветеранов была услышана. И в 2005-м на мемориал вернулся сталинский профиль с медали «За победу над Германией».