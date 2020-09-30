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История современности

Главный памятник героям, штурмовавшим Кенигсберг, открылся сразу после войны

Ровно 75 лет назад в нашем городе появился мемориал 1200 гвардейцам
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Строгий и скорбный облик мемориала навсегда врезается в память.

Строгий и скорбный облик мемориала навсегда врезается в память.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

1945 год. Перемолотая войной Восточная Пруссия лежит в разрухе. И вообще пока толком не ясно, что же будет с ней дальше. Тем не менее именно здесь появился мемориальный комплекс, который часто называют первым подобным памятником в СССР.

В городе еще горели пожары после штурма, но уже обсуждался мемориал в честь солдат и офицеров 11-й гвардейской армии, погибших в боях за прусскую столицу. То есть сперва, невзирая и вопреки, воздать должное павшим товарищам и лишь потом – думать о себе, об устройстве самого элементарного быта. Возможно ли такое сегодня?

30 сентября 1945 года. Парад в день открытия мемориального комплекса 1200 гвардейцам.

30 сентября 1945 года. Парад в день открытия мемориального комплекса 1200 гвардейцам.

Фото: Архив автора

Почетный гражданин Калининграда Александр Студинский (1921-2010) в 1945 году был старшим лейтенантом. И принимал активное участие в возведении этого мемориала.

– Работали мы с утра до ночи, – рассказывал Александр Иосифович. – Хотелось хоть что-то сделать для памяти о наших ребятах. Ведь они погибли, а нам – повезло… Тогда, в сорок пятом, мы чувствовали это особенно остро.

В результате такой отдачи комплекс построили в рекордно короткие сроки. Решение о его сооружении было принято 8 мая 1945-го (командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник Кузьма Галицкий издал соответствующий приказ). Непосредственно на месте работы начались 15 июня. А уже 30 сентября состоялось открытие мемориала, куда из разных концов города перенесли останки гвардейцев.

Венки на могилы павших возлагали их боевые товарищи.

Венки на могилы павших возлагали их боевые товарищи.

Фото: Архив автора

Он получился строгим и выразительным. В центре – 26-метровый обелиск-штык (сверху выглядит как пятиконечная звезда), вокруг – ритуальная площадь с братскими могилами, охваченная полукольцом 140-метровой мемориальной стеной. И место, где располагается комплекс, и его облик нынче кажутся очевидными, единственно возможными. На самом деле было немало обсуждений. Созданием проекта, творческой частью работ руководили архитекторы Иннокентий Мельчаков и Сергей Нанушьян.

На братской могиле было решено установить и четыре персональных памятника. Такой чести удостоились гвардейцы Герои Советского Союза генерал-майор Степан Гурьев, полковник Сергей Полецкий, майор Анатолий Сергеев и старшина медицинской службы Елена Ковальчук.

Было решено установить и четыре персональных памятника – Героям Советского Союза Степану Гурьеву, Сергею Полецкому, Анатолию Сергееву и Елене Ковальчук.

Было решено установить и четыре персональных памятника – Героям Советского Союза Степану Гурьеву, Сергею Полецкому, Анатолию Сергееву и Елене Ковальчук.

Фото: Архив автора

Чеканные эпитафии для мемориала писал Юрий Чернов. На тот момент будущий писатель был фронтовым корреспондентом. А вообще большую часть войны он прошел бойцом на передовой. И знал многих из тех, кто упокоился под этим памятником.

– Представляете, какое волнение, какую ответственность я испытал, получив приказ написать тексты для стелы? – вспоминал он.

Наверняка волновался и генерал Галицкий, когда 30 сентября 1945-го вышел на трибуну.

– Здесь похоронены 1200 наших лучших друзей, славных сынов нашей великой Родины, – сказал он. – Памятник, который мы открываем сейчас – знак всенародной благодарности и любви к гвардейцам-героям. Склоним же наши знамена над их братскими могилами!

Затем – минута молчания, артиллерийский салют, возложение венков и цветов. И конечно – парад. Гвардейцы печатали шаг, отдавая последние почести своим павшим товарищам.

За минувшие с тех пор годы тут произошло немало изменений. Так, скульптурные группы по краям мемориала – «Штурм» и «Победа» – появились позже, уже в 1946-м. К слову, позировали для бронзовых солдат реальные герои-гвардейцы – Василий Пересторонин и Михаил Полисадов.

– Волновались мы страшно, больше, чем перед боем, – признавался потом Пересторонин, – понимали, что скульптуры создаются на века. Достойны ли мы такой чести?

Как видим, скульптурных групп по краям мемориала еще нет. Они появились позже.

Как видим, скульптурных групп по краям мемориала еще нет. Они появились позже.

Фото: Архив автора

Изваяли фигуры литовские мастера Бронюс Пундзюс и Юозас Микенас. Это сегодня в Литве ведут разговоры про «советских оккупантов». А тогда все было иначе. И Литовская ССР оказала большую помощь в создании этого мемориала.

С 9 мая 1960-го в центре комплекса горит Вечный огонь. В 1995 году рядом с мемориалом появилась православная часовня. А 20 лет назад по соседству был заложен Парк Победы, ставший достойным продолжением величественного мемориального комплекса. Который в народе называют просто – «Тысяча двести». Скажешь так, и все понимают, о чем речь. В любом другом городе – число как число. Но в Калининграде это – символ памяти и вечной скорби…

И еще. Когда 15 лет назад к 60-летию Победы мемориал было решено реконструировать, ветераны обратились к властям: верните на памятник Сталина. Его изображение стесали в 1961 году, в рамках второй волны развенчания культа личности. Просьба ветеранов была услышана. И в 2005-м на мемориал вернулся сталинский профиль с медали «За победу над Германией».

Победа: Страницы истории Великой Отечественной войны

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