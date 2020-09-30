«Он лежал лицом вниз и хрипел:» полицейские рассказали, что происходило в камере с Иваном Вшивковым

Так выглядит камера, в которой произошла трагедия. Фото: Александр ВАВИЛОВ

В среду состоялось второе заседание по факту гибели в ОВД Московского района Калининграда жителя Черняховска Ивана Вшивкова. На этот раз дали показания первые свидетели – сотрудники полиции из отделения, в котором в ночь на 20 октября 2019 года заживо сварился 36-летний футболист.

Всего выступили три свидетеля: Сергей Расторопнов, Сергей Филатов и Анастасия Солодилова. Они были подчиненными обвиняемых Николая Плебуха (бывшего начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда) и Александра Иванова (старшего оперативного дежурного). Интересно, что на суде все трое забыли часть своих показаний, поэтому адвокаты семьи погибшего всякий раз просили зачитать то, что полицейские ранее рассказывали следователям.

Вода вытекала из камер

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Московскому району Сергей Расторопнов 19 октября заступил на смену в 8 утра. Вечером после возвращения с выезда он узнал от дежурного Иванова, что задержанный Иван Вшивков «сломал защитную решетку батареи отопления и трубу».

- В помещении дежурной части было много воды, - рассказывает Расторопнов, – она вытекала из камер, был пар. Вшивков лежал лицом вниз на топчане, который находится в помещении дежурной части. Я спросил: «Вы вызвали ему скорую помощь?» Они сказали: «Да». Она на тот момент еще не приехала, и я снова уехал на выезд.

По словам Расторопнова, утром сотрудники убирали воду и прибирались в камерах, также кто-то из сотрудников сообщил ему, что у Вшивкова большие ожоги на спине. О смерти Ивана он узнал лишь через сутки.

- Пока вытекала вода, случилось небольшое происшествие – разбили стекла в школе на Березовой, - продолжает Расторопнов. – Пришла директор, и прямо стоя в воде, я ее опрашивал.

- Когда вы увидели Вшивкова, где он находился? – спросила прокурор.

- С правой стороны на топчане, - ответил Расторопнов. – Он лежал лицом вниз по пояс голый. Он был ярко-розовым, кожи на нем я не видел. То есть, я увидел, что по бокам кожа слезла. Он хрипел. Рядом с ним никого не было. Воздух был влажным, на полу была вода – примерно сантиметра 2-3.

Адвокаты потерпевших заметили, что в словах Сергея Расторопнова есть противоречия, и попросили судью зачитать более ранние его показания от 17 июня 2020 года. Оказалось, что свидетель действительно забыл одну зловещую деталь – подслушанную фразу в диалоге между Александром Ивановым и инженером-электроником Инной Захаровой. Судья зачитала: «Когда я передавал фототаблицу Иванову через окно для приема граждан, он, а также Захарова, сказали дословно: «Корабль идет ко дну». При этом они предложили зайти в помещение дежурной части, чтобы я на что-то посмотрел».

Далее, в показаниях Расторопнова говорилось, что кто-то из сотрудников полиции сообщил ему про сломанную трубу, но не упоминал о деталях. Репликам же Захаровой и Иванова Расторопнов значения тогда не придал.

Выслушав зачитанное судьей, свидетель подтвердил, что это его слова, которые он почему-то забыл.

«Вам, менты, несдобровать»

Следующим прокурор опросил заместителя командира первого взвода отдельной роты ППС ОМВД по Московскому району Сергея Филатова. В самом начале показаний выяснилось, что Филатов был ранее знаком с Иваном Вшивковым – он играл с ним в футбол в Черняховске, правда, они находились в командах-соперниках.

В дежурной части Филатов в ту трагическую ночь оказался в районе половины третьего ночи – он сдавал свою смену. В числе сотрудников полиции, дежуривших тогда в отделе, свидетель назвал фамилии, которые вскоре будут очень часто упоминаться в деле Ивана Вшивкова. Кроме Николая Плебуха и Александра Иванова Филатов вспомнил Андрея Шибакова, Максима Маркичева, Олега Власова, Анастасию Солодилову, Ксеню Мамонтову и Инну Захарову.

- Я слышал стуки и шум в комнате административно задержанных, - рассказал Филатов. – Были крики. Впоследствии открывалось окно для приема пищи, и через него с задержанным проводил беседу Николай Плебух. Дверь была закрыта. Николай и один из моих коллег, если не ошибаюсь, это Маркичев Максим был, проводили с гражданином профилактическую беседу. Вшивков отвечал резко, иногда употребляя нецензурную брань. Он пытался оскорблять и в какой-то степени угрожал сотрудникам. Говорил: «Вам, менты, несдобровать». Разговор длился минут 5-7.

Также Филатов вспомнил, что Николай Плебух искал номер сотрудника материально-технического обеспечения, чтобы перекрыть воду, хлеставшую из сломанной трубы. Когда же прокурор поинтересовалась, как ситуацию с задержанным и сломанной трубой комментировал Александр Иванов, Филатов, запинаясь ответил, что его слова были «нелестными».

- Были фразы «веник», «пар», что-то такого вида. Я на них не реагировал, а занимался своими делами, - добавил Филатов. – Звучали эти фразы как шуточные.

Шутки про сауну

Когда дошла очередь до вопросов от родственников Ивана Вшивкова, они попросили рассказать, как Маркичев и другие сотрудники обращались в задержанному. Однако Филатов не мог этого вспомнить, так как якобы «не придавал значения». Также он не мог вспомнить, снимал ли кто-нибудь Вшивкова на видео.

- Обращался ли кто-нибудь из сотрудников к Иванову и Плебуху с требованием освободить Вшивкова? – спросил адвокат родственников погибшего.

- Мы не уполномочены предъявлять требования своим руководителям, - ответил Филатов, но потом вспомнил, что кто-то из сотрудников предложил «предпринять какие-то действия». - Через некоторое время Александр Иванов выходил из помещения дежурной части в предбанник. Но что он там делал, мне не известно.

После опроса Филатова адвокаты снова обратили внимания на противоречия в его показаниях и попросили судью зачитать, что он говорил следователям раньше.

«Мои коллеги заходили в помещение дежурной части, где в это время находились Иванов и Захарова, - прочитала судья забытые Филатовым показания. - Они говорили, что в помещении КАЗ (комната административно задержанных – Ред.) Вшивков сломал трубу, и нужно принимать меры по его освобождению. В ответ Иванов и Захарова никак не реагировали и каких-либо действий по освобождению Вшивкова не предпринимали. Иванов и Захарова выходили из помещения дежурной части и в шутливой форме сравнивали условия нахождения Вшивкова в КАЗ с баней и сауной. При этом они называли банные принадлежности: веники и тазы. Я же занимался своими делами, поскольку считал, что сотрудники дежурной части держат все под своим контролем. Нас не просили освободить Вшивкова».

«Адвоката захотел!»

Последней выслушали показания сотрудницы полиции Анастасии Солодиловой, заступившей 19 октября 2020 года на службу вместе с Максимом Маркичевым и Олегом Власовым.

Свидетельница Анастасия Солодилова. Фото: Иван МАРКОВ

Солодилова подтвердила, что задержанный Вшивков в ночь с 19 на 20 октября вел себя буйно и сломал камеру видеонаблюдения. Также она вспомнила, что Иван угрожал сломать трубу отопления. Когда же задержанный сделал это, один из сотрудников, по словам Солодиловой, предложил надеть на него наручники и вывести из камеры, чтобы тот не причинил себе вред.

- В какой момент прекратились крики Вшивкова? – спросила прокурор.

- Он перестал себя буйно вести, когда сорвал трубу. Он как-то там еще выразился, а потом его уже не слышно было, - ответила свидетельница. – Иванов в это время сидел за своим рабочим столом и что-то печатал. Потом, когда Николай пытался в подвале перекрыть воду, мы пошли разоружаться и увидели, что из камеры начала вытекать вода. Александру это было доложено. Он вышел, посмотрел и ушел обратно на свое рабочее место.

Родственники Вшивкова спросили, видела ли Солодилова, что ведется видеофиксация. Когда она ответила отрицательно, мать Ивана напомнила, что на видео слышен голос Солодиловой.

- А про адвоката кто сказал? – спросила Ольга Витальевна. – «Адвоката захотел» - это же ваш голос!

Солодилова снова ничего не ответила. Как и другие свидетели, она успела забыть массу деталей, о которых снова напомнила судья, зачитав по просьбе адвокатов родственников Ивана Вшивкова ранние показания сотрудницы полиции. Там говорилось о драке Вшивкова с другим задержанным и об отказе Николая Плебуха заковать его в наручники и вывести из камеры. Также Солодилова говорила, что на информацию о сломанной трубе отопления отреагировал только Плебух (спустился в подвал перекрывать воду, но это у него не получилось). Захарова и Иванов же с места не сдвинулись. Когда Маркичев и еще кто-то из сотрудников предложил вывести Вшивкова из камеры до устранения аварии, Плебух и Иванов никак не отреагировал.

«Иванов, улыбнувшись, промолчал и вернулся в помещение дежурной части, - говорила в ранних показаниях Солодилова. – Вшивков все это время находился в камере, а окно для приема пищи было закрыто. Он уже не кричал и не разговаривал. Криков о помощи я не слышала, Вшивков больше не требовал, чтобы его освободили. Иванов и Захарова знали, что в КАЗ сломана труба отопления, но каких-либо мер по освобождению Вшивкова не предпринимали, а лишь наблюдали за происходящим со стороны и при этом в шутливой форме комментировали происходящее».

Солодилова также призналась, что видела идущий из камеры пар и вытекавшую из-под двери воду, но не предприняла никаких действий, так как «указаний и приказов от прямого руководства не поступало». Как и Филатов, Солодилова спокойно разоружилась после звонка спецсигнализации и направилась домой отдыхать.

- А что он там «как ежик в тумане» – это чьи слова были? – задала заключительный вопрос Солодиловой мать Ивана.

- Я не помню, - ответила она.

- Все, у меня больше вопросов нет, - отрезала Ольга Витальевна.