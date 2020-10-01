«Дело врачей» в Калининграде: в показаниях Елены Белой нашли важные противоречия

На сегодняшнем заседании рассматривались несколько процессуальных вопросов. Фото: Александр МАТВЕЕВ

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

На прошедшем заседании в четверг, 1 октября, рассматривались несколько процессуальных вопросов без участия присяжных. Так, судья Сергей Капранов удовлетворил ходатайство гособвинения о назначении почерковедческой экспертизы некоторых записей. Они были сделаны в тетради, изъятой во время следственных мероприятиях в роддоме № 4. В суде Елена Белая подтвердила, что тетрадь принадлежит ей, но далеко не все записи сделаны ее рукой.

Сторона обвинения полагает, что эта экспертиза поможет установить факт сокрытия преступления Белой.

Кроме этого, гособвинение выступило с ходатайствами об оглашении суду присяжных некоторых эпизодов из протоколов допроса Елены Белой на этапе следствия за 14 ноября 2018 года, 6 декабря 2018 года, 3 октября 2019 года и 18 декабря 2019 года. Как пояснила прокурор Анна Ефремова, есть существенные противоречия между теми показаниями, которые Елена Белая давала на этапе следствия и тем, как обвиняемая поясняла свои действия в день смерти ребенка в ходе судебного разбирательства.

Суд удовлетворил ходатайства, но не все. В пятницу, 2 октября, суду присяжных будут оглашены части протоколов за 14 ноября и 6 декабря 2018 года, за 18 декабря 2019 года. После чего Елена Белая готова дать пояснения.

Также защитники Элины Сушкевич обратились с ходатайством о вызове в суд судмедэксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области Алеси Чемезовой для пояснений некоторых выводов экспертизы из материалов дела. Адвокат Камиль Бабасов считает, что экспертиза изобилует медицинскими терминами, которые важно разъяснить суду присяжных. Как пример, защитник привел вывод эксперта о том, что смерть ребенка наступила из-за болезни гиалиновых мембран.

Судья пока не вынес решения по поводу этого заявления стороны защиты.

«Комсомолка» следит за процессом.