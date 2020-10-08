Алиханов объяснил рост цен на жилье в Калининградской области

Губернатор отметил, что спрос на жилье в Калининграде у жителей других регионов РФ «незначителен» Фото: Александр Подгорчук

Калининград оказался лидером по темпам роста средней цены на новостройки среди крупных городов России – сразу на 11 процентов за квартал. За год «первичка» подорожала на 19 процентов, говорится в исследовании, проведенном «Авито Недвижимость».

Сейчас средняя стоимость «квадрата» в областном центре, по данным «Авито», составляет 58 161 руб.

Эксперты отмечают и резкий рост спроса на новостройки в Калининграде: спрос на новое жилье увеличился на 55% за квартал и на 61% — в годовом выражении.

Накануне вопрос о росте цен на жилье в области поднимали комментаторы в Instagram губернатора Антона Алиханова. По словам главы региона, на подорожание повлияло сразу несколько факторов.

«Это дешевая ставка ипотеки льготной (6,5%), рост спроса иногородних (второе жильё, переселение) с учетом закрытых границ, снижение курса рубля и сокращение ставок по депозитам в банках. Эти и другие факторы повлияли на рост стоимости недвижимости», - ответил Антон Алиханов.

Губернатор добавил, что спрос на жилье в Калининграде у жителей других регионов РФ «незначителен», он больше актуален для Зеленоградск и отчасти Пионерского.

Льготная госпрограмма по ипотеке, запущенная в середине апреля и продленная до 1 ноября 2020 года действительно вызвала ажиотажный интерес к приобретению квартир в новостройках, отмечают эксперты «Авито Недвижимость».

«Свою роль сыграла и нестабильная экономическая ситуация, спровоцированная пандемией и ослаблением курса рубля. Неуверенность в своем финансовом положении заставила многих россиян задуматься о покупке жилья как о способе сохранения имеющихся сбережений. К стимуляторам спроса также можно отнести расширение программы материнского капитала и увеличение размера соответствующих выплат», - говорится в исследовании «Авито».