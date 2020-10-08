Пытался утопить, избил палкой и повесил: Под Калининградом мужчина жестоко убил собаку

По словам живодера, собака «мешала некоторым людям» и он решил ее убить» Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 5 октября, в поселке Совхозное Багратионовском районе произошел жуткий инцидент. Как сообщают очевидцы в соцсетях, неизвестный мужчина жестоко расправился с бездомной собакой.

Живодер сначала пытался утопить бездомную собаку, а затем избил палкой и повесил на дереве.

Свидетелями жестокой расправы стали двое детей, они сообщили об этом родителям, которые вызвали полицейских и написали заявление.

В полиции «Комсомолке» сообщили, что сотрудники местного отдела полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

«Ранее не судимого 30-летнего жителя одного из поселков доставили в отдел, где он дал признательные показания. По его словам, собака «мешала некоторым людям» и он решил ее убить», хотя опрошенные жители поселка заявили, что не знают о случаях, чтобы пес кого-либо покусал, - рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Сейчас по данному факту проводится до следственная проверка, в присутствие родителей уже опрошены дети, ставшие свидетелями происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 45 УК РФ «Жестокое обращение с животными».