В Калининграде бандит угрожал застрелить 5-летнюю девочку на глазах ее матери

Преступник попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Вечером 1 октября жительница Калининграда приехала на своем автомобиле к детскому саду на улице Свободной, чтобы забрать 5-летнюю дочь. И вот, когда женщина с ребенком уже были в машине, к ним неожиданно подсел незнакомец. Наставив на девочку пистолет, мужчина приказал горожанке начать движение. А уже в пути велел заплатить ему 200 тысяч рублей, угрожая в противном случае расправиться с ребенком.

- Что значит «нет таких денег»? – возмутился злодей ответу женщины. – Тогда обзванивай знакомых, только когда соберете всю сумму, отпущу.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но на улице Шевченко калининградка увидела патрульный автомобиль ГИБДД.

- Она резко затормозила и, открыв окно водительской двери, крикнула полицейским, что у нее в салоне находится вооруженный человек, - рассказала подробности происшествия начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. – Злоумышленник тут же выскочил из машины и бросился прочь, офицеры пустились за ним в погоню.

На бегу преступник успел выбросить оружие (позже выяснилось, что пневматическое) в Нижнее озеро, и тут его настигли автоинспекторы Сергей Тюменцев и Сергей Дебус. Все происходящее добросовестно фиксировали видеокамеры системы «Безопасный город».

В полиции установили личность задержанного – им оказался 36-летний житель Калининграда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Разбой». Решается вопрос об аресте обвиняемого, которому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.