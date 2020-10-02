«Тут кипяток фигачит со всех сторон»: в суде по делу гибели Ивана Вшивкова показали видео из дежурной части

Трагедия произошла в этом здании, где раньше располагался ОМВД Московского района. Фото: Иван МАРКОВ

На заседании, которое состоялось 1 октября, и в зал по очереди были приглашены два свидетеля: начальник участковых уполномоченных ОМВД по Московскому району Калининграда Виталий Малютин и заместитель начальника ОМВД по тыловому обеспечению Александр Корышев.

Во время опроса Малютина было предъявлено первое вещественное доказательство – отрывок видеозаписи из дежурной части, в котором слышны переговоры полицейских, а также телефонный разговор Плебуха и Малютина. Большая часть слов в продемонстрированном видео неразборчива, слышатся шум, мужские и женские голоса. Далее скрипит дверь и четко слышна фраза «корабль идет ко дну». Ответ на нее неразборчив, но заканчивается он смешком.

После обмена репликами Николай Плебух связывается по телефону с Малютиным. «Комсомолка» публикует их переговоры, опуская нецензурную лексику полицейских.

— Да, - отвечает Малютин.

— Викторович, у нас тут ЧП, – сообщает Плебух.

— Что такое?

— Задержанный, который сидел в большой камере, вырвал сначала камеру видеонаблюдения. Вроде успокоили — притих. Сейчас, в итоге, короче, вырвал решетку и сломал трубу отопления — кипяток х…чит со всех сторон. Корышеву позвонил — Корышев должен сейчас подъехать. Ключей от подвала нету, блин. Надо до верхнего этажа перекрывать, чтобы вода не сливалась.

После окончания разговора слышен женский голос. Предположительно, он сравнивает ситуацию с «Титаником».

Свидетель Виталий Малютин до предъявления вещдока говорил судье, что не знал о том, что в камере был человек, то есть Иван Вшивков. Однако после демонстрации видеозаписи изменил свои показания.

—По этому поводу я могу сказать, что если бы Плебух мне сказал, что человек ошпарился... Я не мог предполагать, не понимал из доклада, что данный человек трубу сорвал. До этого не было сообщено, что человек находится в таком состоянии, что в опасности... Того, что он там ошпарился-не ошпарился, я из его доклада не услышал, — заявил свидетель.

Малютин пояснил, что просто забыл детали, так как с момента происшествия прошел почти год.

Судебный процесс продолжится на следующей неделе.