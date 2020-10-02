Свидетель по «делу врачей» - о состоянии младенца: С такими показателями не живут – ни взрослые, ни дети

Бабаян пояснила суду, что Сушкевич (на фото) становится лечащим врачом ребенка, как только этот ребенок помещается для транспортировки в реанимобиль. Фото: Александр МАТВЕЕВ

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве новорожденного.

Заседания проходят без участия потерпевшей.

«Противоречий нет»

В пятницу, 2 октября, сторона обвинения скрупулезно сверяла показания, данные Еленой Белой на этапе следствия с тем, что она говорила в ходе судебного расследования. Прокурор Анна Ефремова не только зачитывала эпизоды из протоколов допроса - некоторые из них были продемонстрированы для присяжных в видеозаписи.

Противоречий по фактическому изложению событий 6 ноября 2018 года Елена Белая не увидела. В своих пояснениях суду неполноту показаний, данных на этапе следствия, она объясняла или тяжелым психо-эмоциональным состоянием, или недопониманием следователем, или отсутствием юридического образования.

К примеру, обвинение уточняло: почему во время первого допроса Белая заявила, что ребенок родился мертвым, почему во время допросов Белая говорила, что в ПИН не заходила, а в суде дала показания, что заходила. Следователю Белая говорила, что видела ребенка мертвым, а в суде дала показания, что заходила в ПИН несколько раз, стала свидетелем реанимационных действий перед смертью ребенка, а значит, видела ребенка живым, и так далее.

Судья Сергей Капранов сделал замечание обвиняемой - в своих пояснениях она опирается не на обстоятельства случившегося 6 ноября 2018 года в роддоме № 4, а на материалы дела и показания свидетелей.

Елена Белая пояснила суду и противоречие в документах, определяющих маршрутизацию беременных. Согласно приказу Минздрава России, «скорая» должна была везти Ахмедову с преждевременными родами в Региональный перинатальный центр как в учреждение 3-го уровня. А по приказу минздрава Калининградской области, - в роддом № 4, поскольку женщина нигде не наблюдалась во время беременности, и был риск, что она может быть инфицирована.

- По моему убеждению, Ахмедову нужно было везти в перинатальный центр, - заявила Белая в суде.

Также она призналась , что именно Татьяна Косарева (ключевой свидетель в «деле врачей», на момент смерти ребенка – заведующая отделения новорожденных роддома № 4) ввела ее в заблуждение, сказав, что лечащим врачом Ахмедова при появлении реанимационно-консультативной бригады перинатального центра являлась Сушкевич.

«Труп» и сленг

Вторым эпизодом заседания стал допрос свидетеля Екатерины Бабаян – руководителя реанимационного отделения Регионального перинатального центра. Ее вызвали в суд по заявлению адвокатов Элины Сушкевич.

Бабаян, в частности, пояснила суду, что Сушкевич становится лечащим врачом ребенка, как только этот ребенок помещается для транспортировки в реанимобиль. До этого момента Сушкевич, находясь в роддоме, оказывает консультативную помощь лечащему врачу.

Екатерина Бабаян рассказала, что примерно в 7.45 6 ноября 2018 года ей позвонила дежурный врач-неонатолог роддома № 4 Екатерина Кисель и сообщила, что в 4.30 родился глубоко недоношенный ребенок от необследованной женщины, что он в крайне тяжелом состоянии, признак живорождения – единичное сердцебиение.

- «Кать, у вас труп на аппарате?» – Екатерина Бабаян призналась, что именно так спросила Кисель, когда уточнила у нее основные показатели ребенка и выяснив отсутствие динамики.

Врач-реаниматолог пояснила, что слово «труп» она использовала как профессиональный сленг.

- Повторные анализы Ахмедова указывали на стабилизацию? – уточнили у свидетеля.

- Нет, наоборот! С его показателями не живут ни взрослые, ни дети, - сказала Бабаян. – Судя по анализам, у него не было динамики. Вопрос о транспортировке даже не рассматривался, ребенок находился в крайне тяжелом термальном состоянии. Любое перекладывание он бы не перенес.

- Применяется ли в перинатальном центре сульфат магния? – задали еще один вопрос к свидетелю. (Очевидно, он возник у адвокатов после показаний свидетелей, которые утверждали, что Сушкевич рассказала Белой, что «таким детям» вводят сульфат магний, но в родзале.)

- Никогда. Никогда! – эмоционально отреагировала Бабаян. - Для того, чтобы убить ребенка? Как это? Ты пришел принимать роды и убил? Женщина все видит при этом…

Следующие заседания пройдут 8 и 9 октября. В суд для дачи показаний вызваны главный врач регионального перинатального центра Ольга Грицкевич и судмедэксперт Алеся Чемезова.