Александр Панкратов-Черный: До сих пор жалею, что не купил немецкий домик в Светлогорске

Часть сцен "По законам военного времени" с участием Александра Панкратова-Черного снимали на Южном вокзале Калининграда. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаются съемки пятого сезона телесериала «По законам военного времени». На этот раз действие фильма происходит в послевоенном Кенигсберге, осенью 1945-го. Уже отснято несколько эпизодов в Центральном районе города, на территории мясокомбината на Аллее Смелых. Комплекс краснокирпичных зданий бывшей кенигсбергской скотобойни прекрасно передает атмосферу 40-х годов. Несколько дней тут трудились художники и бутафоры. Где-то пришлось раскрасить современные пристройки, где-то соорудили кирпичную стену.

На Южном вокзале Калининграда отсняли сцену с переселенцами и захватывающий момент погони с выстрелами. Расположение платформ, массивные своды над перронами – все как было при немцах. Кажется, лучше вокзала для военного фильма не найти!

В главных ролях снимаются Евгений Воловенко, Екатерина Климов и Александр Панкратов-Черный. С ним-то мы и встретились на вокзале, в перерыве между съемками, которые продлятся в регионе до конца ноября.

«Моего героя повысили в звании»

- Я здесь с удовольствием работаю. Потому что режиссерская группа очень хорошая и продюсерская группа замечательная. С оператором Ильей Мелиховым мы много лет назад работали в сериале «Остров ненужных людей». И снова встретились на этой картине, - говорит Александр Васильевич и признается, что Калининградская область ему знакома давно: - Я помню еще при коммунистах, давным-давно, в 1984 году, Одесская киностудия снимала здесь фильм «Действуй по обстановке» по мемуарам Дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Давида Драгунского. Сценарий написал Валера Тодоровский, тогда еще молодой драматург, который потом стал и режиссером, и продюсером. А тогда он только-только начинал. Художественным руководителем фильма был Петр Ефимович Тодоровский, фронтовик, который знал, что такое война. Почти всю Калининградскую область мы тогда во время съемок объездили – снимали три месяца. Замечательные люди всегда очень хорошо нас принимали. А места здесь наикрасивейшие!

- И с картиной «По законам военного времени» вы тоже уже много где побывали.

- Да. Летом 2019 года снимали в Черняховске. Очень милый немецкий городок: парк, пруды, мостики. И Калининград принял нас с пятым сезоном. Вот с погодой сложно. Приехали – была жара около 30 градусов. На второй день – холод, ветер и дождь. Сегодня опять солнышко. Прыгаем, как говорится, из огня да в полымя. Мне, конечно, тяжеловато переносить такие перепады погоды. Возраст! Давление скачет...

- А как ваш герой себя ощущает в этом сезоне?

- Прекрасно! У меня тут столько проживаний, потому что усыновил немецкого мальчика, ребенка, который в меня стрелял. А меня не выпускают из Кенигсберга на, как говорится, большую землю. Говорят: «Как это без документов вывозить немецкого ребенка?». Поэтому проблем много. Ну и плюс другие проблемы. Я уже повышен в звании. Уже не старшина, а младший лейтенант.

- Ого, поздравляю!

- Да, спасибо. Потом, в этом сезоне я служу в милиции. У меня другие обязанности. Наконец, ко мне приехала моя любовь, жена Афина. Так что жизнь продолжается. Но война еще преследует. Тянемся к миру, а война по пятам идет, догоняет, приносит огорчения.

«Уже не мальчик, но бегаю»

- Вы снимаетесь в сцене на немецком вокзале. Сегодня это Южный вокзал Калининграда. Здесь мало что поменялось со времен Кенигсберга.

- Здесь когда-то, на этом вокзале, были съемки фильма «Судьба человека». Снимал Сергей Федорович Бондарчук, 100-летие которого мы отмечаем. И мой покойный тесть, лауреат Ленинской премии, кинооператор Владимир Васильевич Монахов, снимал эту картину. Моя жена Юля, она была маленькой девочкой, ей было лет пять, в массовке снималась на этом вокзале! И вот, сегодня она приехала, посмотрела этот вокзал, но не узнала его. Такие вот ностальгические воспоминания.

Вообще, я Калининградскую область хорошо знаю. И Светлогорск мне очень нравится – прекрасный город. Когда снимали «Действуй по обстановке», генерал-полковник Драгунский мне говорил: «Саша, хочешь, приобрети домик немецкий на берегу, за 6 тысяч рублей». По тем временам – большие деньги и у меня такой суммы не оказалось. А так с удовольствием прикупил бы!

- Жалели потом, что не получилось?

- До сих пор жалею. Потому что такие места прекрасные. Ивы, ракиты, озера – мне так это нравится!

Работа над одним из эпизодов. Фото: Александр КАТЕРУША

- Какие впечатления от нынешних съемок в Калининграде?

- Съемки тяжелые, связанные с пиротехникой, с большими массовками. Мне и побегать пришлось. Я уже не мальчик, мне 72-ой год. Я свое уже отбегал. В сценарии мне Афина так и говорит: «Куда ты побежал? Стой! Пусть молодые побегают!». И я так, укоризненно: «Афина, ну что ты…» И побежал!

- Вы как-то приезжали в Калининград с творческими вечерами и читали свои стихи. Эти съемочные дни, нынешняя военная обстановка вам ничего не навеяла?

- Пока не до этого. Потому что я устаю. С утра очень рано встаем, а возвращаемся очень поздно. Поэтому не до стихов. Желание одно – скорее в кровать и отдыхать. Ведь на следующий день опять с утра вставать, опять съемка. Но впечатления остаются! Глядишь, что-нибудь напишется про Кенигсберг. Сейчас я готовлю книгу. Рукописи перепечатывают, потому что мой почерк издатели и редактора понять не могут. В ноябре выйдет третий мой сборник стихов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Режиссер фильма Сергей Виноградов:

Нам нужна особенная фактура

- Сергей Александрович, поздравляю с возвращением в Калининград и вдвойне поздравляю с такими локациями.

- Локации действительно интересные. Они в разных местах, не только здесь. Потому что Черняховск война практически обошла. Он был сдан без серьезных повреждений. А Калининград, как известно, был почти полностью разрушен. Поэтому нам нужна особенная фактура. Хочется углубиться в тему законов военного времени. Действия картины происходят осенью 1945 года, когда эйфория Победы уже прошла, когда стало понятно, что под ногами чужая земля. Причем чужая, как русским, так и немцам. В воздухе висит напряжение ненависти. Отсюда криминал и диверсанты. И хотя война вроде закончилась, законы военного времени остались.

Четыре дня у нас съемки на косе, на заливе, потому что одна из историй связана с морской пограничной заставой. Будем там взрывать, стрелять. В фильме вообще очень много взрывов. Город был начинен оружием, боеприпасами и взрывчаткой, которая использовалась еще долгие годы.

Режиссер сериала Сергей Виноградов по достоинству оценил калининградские виды. Фото: Александр КАТЕРУША

Интересно, что, работая на съемках четвертого сезона в Черняховске, художники закрашивали белые пластиковые окна, рекламу и дорожные знаки. В этот раз художники будут работать с еще большей отдачей. Потому что очень много объектов требуют доделки, доводки. Есть живописцы, бутафоры, реквизиторы, которые ищут аутентичные предметы.

- Очень много интерьеров. И тут главная проблема, как обычно, - это немецкая мебель, которой практически не осталось. Ее сожгли в первые послевоенные годы, потому что нечем было топить. Переселенцы топили печки мебелью. Снимать интерьеры будем в разных местах. Частично – на территории мясокомбината. Частично на Янтарной мануфактуре в центре города. Мы входим в интерьеры, целиком их наполняя. Нам важны стены и особое внимание обращаем на окна – чтобы не было стеклопакетов, чтобы были определенного рода замки на окнах. Если окна нас устраивают, мы наполняем: делаем стены, полы. Янтарная мануфактура будет в кадре и изнутри, и снаружи.