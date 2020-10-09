Главе администрации Янтарного грозит увольнение за сокрытие доходов и имущества

Сити-менеджер может лишиться своего поста после утраты доверия Фото: Александр Подгорчук

Сити-менеджер Янтарного Алексей Заливатский предоставил неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил руководитель Службы по противодействию коррупции Калининградской области Александр Кириенко.

Достоверность сведений о доходах Заливатского проверяли по распоряжению губернатора Антона Алиханова. По словам Кириленко, глава администрации приморского муниципалитета не указал в декларации доход в размере 16,1 млн рублей, а также земельный участок, административное здание и долю супруги в квартире.

«Доклад о проведённой проверке в отношении Заливатского представлен губернатору для принятия решения о применении мер юридической ответственности», - сказал руководитель Службы.

Губернатор Антон Алиханов поручил первому вице-премьеру Алексею Родину собрать совет депутатов Янтарного и донести до них результаты проверки главы администрации.

«Скорее всего, уже на следующей неделе мы внесем представление относительно решения о доверии или недоверии главе администрации», - заявил Алиханов.

Губернатор добавил, что подобные нарушения антикоррупционного законодательства «достаточно серьезные».

«Я говорю всем главам администраций, не будет такого что мы тут 16 миллионов подотрём в декларации, забудем, навстречу пойдём…. Это грубейшее нарушение, мы не будем терпеть такого отношения», - заявил Алиханов.

Алексей Заливатский занимает пост главы администрации Янтарного с осени 2014 года.