«Корзину доброты» впервые соберут в Калининградской области

Она будет отправлена семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сбор проходит во всех универсамах «Пятёрочках» региона.

В 2019-м ГОДУ В «КОРЗИНУ ДОБРОТЫ» СОБРАЛИ 173 ТОННЫ ПРОДУКТОВ

Напомним, что X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» пять лет назад, в 2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Эта структура обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Инфраструктура, к слову продолжает развиваться и совершенствоваться.

В 2018 году X5 и Фонд продовольствия «Русь» в качестве основы проекта «Корзина доброты» выбрали более подходящую для этого механику общегородских продовольственных марафонов. Партнеры в 2019-м провели четыре таких акции - во всех магазинах сетей X5 в Ростове-на-Дону, Новосибирске и дважды в Москве. За прошлый год, в результате всех проведённых благотворительных акций было собрано 173 тонны (!) продовольствия. Эта цифра практически вдвое превышает объем 2018 года.

Совсем недавно, 26 сентября 2020 года общегородской марафон прошёл во всех магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Краснодаре. В результате более 3,7 тонн продуктов отправились тем, кто в них особо нуждается. Чуть раньше, в феврале 2020 года на первом общерегиональном марафоне в Тульской области было сформировано 4 100 (!) продовольственных наборов для одиноких пенсионеров и семей с детьми региона.

«ПЯТЁРОЧКА» УДВАИВАЕТ ОБЪЕМ СБОРА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сбор, который проходит в первые дни второго осеннего месяца в Калининградской области, поддержало Министерства труда и социального развития региона. Оно помогло сформировать список благополучателей для оказания адресной помощи. Принять участие в этом сборе может любой желающий. Достаточно 1 и 2 октября с 16 до 20 часов и 3 октября с 12 до 18 часов в любом из 7 магазинов «Пятёрочка» региона приобрести продукты с длительным сроком хранения. К ним относятся подсолнечное масло, крупы, чай, кофе, сахар, консервация, макароны… Продукты передаются волонтёрам, которые будут ждать вас в закассовой зоне. Из собранного сформируют продуктовые наборы и доставят их нуждающимся. Благополучателями акции станут проживающие в Калининградской области семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Как обычно, X5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением акции – обеспечение инфраструктуры, приобретение средств индивидуальной защиты для волонтёров и т.д. Более того, торговая сеть «Пятёрочка» удвоит количество собранного продовольствия, что позволит помочь большему количеству семей.

КСТАТИ

Постоянно действующий благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф в этом году стал площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи в период активной фазы распространения коронавирусной инфекции. За 4 месяца из 53,5 тонн (!) продовольствия сформировано 10 000 наборов. 1200 из них - вклад одного из организаторов, X5 Retail Group. Помощь получили около 9 600 одиноких пенсионеров и попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию семьи с детьми из Липецкой, Владимирской, Ульяновской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.