Работники АВТОТОР бесплатно отдохнут в санаториях Зеленоградска

Путевки торжественно вручили старший вице-президент - исполнительный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Владимир Чапля и председатель «АВТОТОР-Проф» Татьяна Мороз

Торжественное вручение путевок состоялось на заводе в четверг, 1 октября, - в День пожилого человека. Бесплатно побывать в санаториях Зеленоградска смогут 27 автоторовцев предпенсионного возраста, для которых этот отдых точно станет заслуженным.

- Работа, к сожалению, не может не накладывать свой отпечаток на состояние здоровья, поэтому мне тем более приятно видеть, что вы по-прежнему полны молодости и трудового задора, - обратился к коллективу старший вице-президент - исполнительный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Владимир Чапля. - Надеюсь, вы хорошо отдохнете и в хорошем настроении вернетесь к работе!

Председатель калининградского регионального профессионального Союза работников автомобилестроения «АВТОТОР-Проф» Татьяна Мороз подчеркнула, что именно люди составляют главное достояние автозавода:

- Все, что касается металла, не имеет значения, когда рядом нет человека. Распределяя путевки, мы, прежде всего, обратили внимание на представителей самых вредных профессий и тех, кто часто нуждается в лечении и регулярно получает дотации, предусмотренные Коллективным договором. Надеюсь, организация такого отдыха станет новой доброй традицией!

Одной из тех, кто получил путевку, стала заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Светлана Капустян, которая работает на АВТОТОР уже 24 года.

- Очень приятно в очередной раз видеть такую заботу, - признается она. - В 2013 и 2014 годах благодаря нашему работодателю я вместе со многими другими смогла слетать на отдых в Дубай и на Тенерифе. Это было незабываемо! Сейчас я проведу отпуск в одном из наших замечательных санаториев. Настроение хорошее, жду этого с нетерпением!

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Контролер ОТК Ирина Ткаченко поедет в санаторий уже второй раз за этот год. В феврале она отдыхала в Светлогорске - 80% стоимости путевки тогда оплатил профсоюз. Размер этой социальной льготы зависит от стажа работника: чем он выше, тем больше можно сэкономить на санаторно-курортном лечении.

- В сентябре исполнилось ровно 17 лет, как я работаю на АВТОТОР, - с гордостью говорит Ирина Петровна. - У нас большой социальный пакет, и я уже несколько раз смогла им воспользоваться. Я была самой первой, кому АВТОТОР выделил субсидию на оплату ипотеки. Пять лет компания компенсировала мне 10% от банковской ставки, что стало очень нужным подспорьем. У нас на заводе сейчас настоящий семейный подряд: дочь работает с 2004 года, сын - с 2008-го. Для них АВТОТОР стал первым в жизни местом работы.

Всего на санаторный отдых будут направлены 48 человек, но, к сожалению, не всем работникам удалось своевременно подготовить необходимые документы. Остальные будут охвачены санаторно-курортным обслуживанием в 2021 году.

И еще одна деталь. Вместе с путевками профсоюзная организация подарила всем автоторовцам шарфы.

- Пусть их тепло согревает вас на берегу моря, чтобы вы всегда ощущали себя членами нашего дружного коллектива, - пожелала Татьяна Мороз.