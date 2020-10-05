Бегал по вагону и брызгал слюной: в Калининграде из-за упрямца без маски все пассажиры покинули трамвай

Инцидент в трамвае произошел на улице 9 апреля. Фото: Александр КАТЕРУША

Скандалом в понедельник завершилась утренняя поездка горожан на трамвае под номером 5. На Московском проспекте в вагон запрыгнул молодой мужчина. Кондуктор, как и положено, попросила его надеть маску. Однако, пассажир оказался упрямым и закрывать рот не собирался. Причем во всех смыслах слова.

- Поймите, у нас постановление правительства! – пыталась вразумить его кондуктор.

- Не буду ничего надевать! У меня свое постановление, вот оно,- мужчина принялся судорожно показывать что-то на экране смартфона. – А ваше постановление можете в одно место засунуть!

По словам очевидцев, нарушитель спокойствия ходил туда-сюда по трамваю, «тыкал во всех смартфоном и брызгал слюной».

- Все пассажиры возмущались, потому что понимали – из-за этого дебошира опаздываем на работу! - рассказывает калининградка Наталья.

Трамвай остановился на улице 9 апреля, и в спор вмешалась вагоновожатая. Она вышла из кабинки и объявила, что трамвай дальше не пойдет, если мужчина не наденет маску.

- Дальше не едем! Вызываю полицию! – объявила вагоновожатая.

Из открытых дверей, ругаясь, высыпали пассажиры, и пошли пешком – делать нечего. Упрямец так и остался сидеть в вагоне.

ОФИЦИАЛЬНО

"Запрещается нахождение граждан без средств индивидуальной защиты (лицевых масок) в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, станциях), отделениях многофункциональных центров, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях (при ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению".

Правительство Калининградской области.

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