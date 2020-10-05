Читатели «Комсомолки» поздравляют: С праздником, дорогие учителя!

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 5 октября, наши дорогие учителя отмечают свой профессиональный праздник. А накануне «Комсомолка» решила не отступать от традиции и собрала поздравления любимым педагогам, мудрым, добрым, настоящим профессионалам своего дела.

Итак, наши читатели поздравляют…

Елена Рубец. Фото: предоставлено читателем.

Учительницу начальных классов Школы будущего Елену Викторовну Рубец! Оставайтесь всегда такой же чуткой, активной, целеустремленной!

Вас хочется поздравить от души

За то, что Вы профессией живете.

За то, что с нами многое прошли

И жизнь Вы посвящаете работе.

Найти непросто к каждому подход

И никого случайно не обидеть.

Уверенность вселить, идти вперед,

Хорошее во всем суметь увидеть.

Учитель — это первый человек,

Кто подает пример и вдохновляет,

Желаем счастья Вам на целый век,

Глаза пусть Ваши радостью сияют.

Родители и ученики 1 «А» класса Школы Будущего в поселке Большое Исаково.

Ирина Полевая. Фото: предоставлено читателем.

Классного руководителя 1 «Г» класса лицея № 49 Калининграда Ирину Владимировну Полевую.

Оставайтесь внимательной и неравнодушной, заботливой и справедливой!

В большую жизнь вы нам открыли двери,

Вы нас не только азбуке учили.

Учитель! Мы вас любим, мы вам верим!

Мы доброты уроки получили!

Родители и ученики 1 «Г» класса 49-го лицея.

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Дорогую Любовь Валентиновну Каргину!

Желаем вам счастья и тепла, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго! Пусть новый учебный год будет удачным во всех начинаниях, а хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь никогда не оставят вас!

Родители и ученики 5 «Б» класса, школа № 46.

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Любимого педагога по музыке школы № 8 Любовь Владимировну Хозберг!

Пускай забота близких согревает,

Поддерживает каждое мгновенье!

Пусть дарит радость все, что окружает,

Прекрасным, чтобы было настроение!

Илья и Юлия Миркины.

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Ирину Николаевну Прокошину!

Спасибо за тепло, доброту, терпение, мудрость и знания, которыми вы делились с нами на протяжении всех четырех лет! От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма и новых профессиональных достижений!

Ваш бывший 4-й «Б», школа № 46.

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Преподавателя английского языка БФУ имени Канта - Наталью Васильевну Рунову!

Существует много профессий, но только три от Бога - учить, лечить и судить. Именно таким преподавателем от Бога является Наталья Васильевна. Мы желаем ей здоровья, благополучия, талантливых учеников и новых творческих свершений. Спасибо Вам за Ваш труд!

Илья и Юлия.

Ольга Киселева. Фото: предоставлено читателем.

Учительницу математики Школы Будущего Ольгу Олеговну Киселеву!

Ум и ясность сочетает,

Обо всем на свете знает,

Знаний разных повелитель -

Это мудрый наш учитель.

Пожелать хотим терпенья,

Подопечным - к знаньям рвенья.

Что еще вам пожелать?

Чтобы было все на «пять»!

Ученики и родители 5 «А» класса Школы Будущего в поселке Большое Исаково.

Ольга Митченкова. Фото: предоставлено читателем.

Классного руководителя 1 «Д» класса школы № 33 Ольгу Дмитриевну Митченкову.

Лучший в школе есть учитель −

Классный наш руководитель.

Принимайте поздравленья,

Яркого Вам настроения.

Обещаем не лениться,

Слушать Вас, вникать, учиться.

Вас не станем огорчать,

Будем чаще отвечать.

Вам желаем мы терпения,

От коллег лишь уважения.

Частых премий и больших,

И всех благ Вам остальных.

Семья Мартиросовых.

Наталья Дейнего. Фото: предоставлено читателем.

Учителя музыки школы № 33 Наталью Александровну Дейнего.

Пусть радостная музыка звучит

В сердце Вашем, полном доброты!

Пускай в душе гармония царит,

И все осуществляются мечты!

Желаем, чтобы Вам любой денек

Дарил улыбки, радость и везение!

Пусть каждый музыкальный Ваш урок

Приносит всем большое наслаждение!

Оксана Мартиросова.

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Классного руководителя 8 «В» класса, преподавателя географии Аллу Алексеевну Лаенко, а также директора Александра Владимировича Лопатина и весь замечательный коллектив любимой МАОУ СОШ № 12 города Калининграда.

Благодарим Вас за заботу, чуткость и доброту, которые Вы дарите нашим детям. Желаем, чтобы здоровье и счастье были прочными, терпение и энергичность бесконечными, исполняющиеся мечты и житейские радости частыми, доходы и приятные сюрпризы судьбы стабильными! Спасибо огромное за Ваш труд!

С благодарностью, ученики и родители.