Железной дороги до Янтарного не будет: в КЖД объяснили почему

Похоже, ездить на поезде в Янтарный мы все-таки не сможем. Фото: Александр КАТЕРУША

В руководстве Калининградской железной дороги не обсуждают возможность строительства путей до Янтарного. Случившаяся страшная авария с участием автобуса и песковоза в районе поселка Круглово дала лишь повод обсуждать транспортную проблему, но не стала толчком к принятию решений.

«Вопрос строительства железнодорожного пути между Светлогорском и Янтарным не рассматривается в связи с отсутствием заказа на пригородные пассажирские перевозки из-за сезонности и кратковременности возникновения пассажиропотока, - говорится в ответе КЖД на официальный запрос «Комсомолки». - Грузовые перевозки в направлении поселка Янтарный также в течение длительного времени не осуществляются, появление грузопотоков нa этом направлении, по оценке экспертов и регионального бизнес сообщества, в ближайшей перспективе также маловероятно. Рассмотрение вопроса строительства железнодорожной инфраструктуры возможно при возникновении этих двух составляющих».

Кроме того, в пресс-службе КЖД отметили, что о стоимости строительства железнодорожной инфраструктуры «говорить преждевременно без технико-экономического обоснования и оценки объема работ профильными институтами».

По данным РБК, в ноябре 2019 года замминистра транспорта РФ Владимир Токарев обозначил объем финансирования порядка 3 млрд рублей, с учетом восстановления разобранных путей.

«Озвученная ранее экспертами сумма является весьма приблизительной и может варьироваться в зависимости от различных факторов, к примеру, необходимости электрификации перегона, объема ремонта искусственных сооружений и т.д.», – сообщили в КЖД.

Напомним, в результате ДТП на трассе Калининград-Янтарный погибли 6 человек, в их числе ребенок. Рейсовый автобус в воскресенье, 27 сентября, на полном ходу столкнулся с грузовиком, перевозившим грунт.

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