Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 октября 2020 года

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В понедельник в Калининградской области был зафиксирован очередной рекорд - 76 заразившихся за сутки. Рост продолжается девять дней подряд. С начала октября коронавирус нашли уже у 324 человек.

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 5 октября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 226 603 человека, из них выявлено 4 711 случаев заражения (3 436 человек выздоровели), умерли 87, остаются под медицинским наблюдением 2 312 человек. В оперштабе уточнили, что свободными остаются 36% ковидных коек.

В Калининграде переведены на дистанционное обучение шесть классов из четырех школ №6, №7, №29 и №43.