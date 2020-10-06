Училась в КГТУ, боролась за корону «Мисс Россия»: что известно о калининградке, сбившей на «Гелендвагене» человека

Виктория много лет занималась модельным бизнесом. Фото: соцсети

В социальных сетях Калининграда обсуждают нашу землячку, которая устроила смертельное ДТП в центре Москвы. Виктория Короткова, находясь за рулем внедорожника «Гелендвагена», на Кутузовском проспекте сбила 39-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Москвич погиб на месте.

Виктория училась в КГТУ на факультете биоресурсов и природопользования. Еще в студенческие годы ушла в модельный бизнес. В 2014 году участвовала в конкурсе «Мисс Россия».

«Считаю, что начинать с нуля - лучший стимул к самосовершенствованию. Поддержите меня, и возможно с вашей помощью, я сумею подняться на новую ступень в своей жизни», - говорила тогда поклонникам 19-летняя Виктория.

Увы, в финал девушка так и не прошла.

Стоит сказать, что Вика приобрела известность еще в 16 лет, когда она участвовала в конкурсе «Мисс Калининград».

Кроме того, Виктория была участницей шоу «Холостяк» с Егором Кридом на канале ТНТ. В последнее время Короткова предпочитает не распространяться о личной жизни. В 2019 году, в интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Вика подтвердила, что ее сердце занято, однако раскрывать имя избранника отказалась.