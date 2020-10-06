Скандал в пригороде Калининграда: фельдшер увольняется, обслуживать тысячу человек некому

Эльвиру Пьянкову очень любят и ценят жители Холмогоровки. И не хотят, чтобы она уходила. Фото: СОЦСЕТИ

Скандал разгорелся в поселке Холмогоровка Зеленоградского района – собирается уволиться фельдшер из местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Это Эльвира Пьянкова, молодая девушка-специалист, которую очень любят и ценят жители Холмогоровки. Но, увы, условия, в которых трудится врач, прекрасными не назовешь.

Об этом говорит сама фельдшер, в декабре прошлого года заключившая контракт по программе «Земский фельдшер», которую так хвалят власти.

- Я столкнулась с трудностями в осуществлении медицинской деятельности. Аренда служебного жилья мне не была предоставлена, а компенсация за личные расходы на найм квартиры не выплачена до сих пор, - рассказывает фельдшер. – Начиная с июня 2020 года, возник долг предприятия в размере 1664 рубля, который не оплачен.

Жалуется врач и на то, что ее рабочее место до сих пор не оборудовано должным образом. Нет компьютера с выходом в интернет, нет шкафа для одежды, да и самой спецодежды тоже. Рабочего телефона для связи с пациентами тоже нет.

- Частично отсутствует необходимое медицинское оборудование и медикаменты для оказания экстренной и неотложной помощи, - продолжает Эльвира Пьянкова.

Она отмечает, что работает одна, хотя по закону при численности обсуживаемого прикрепленного населения более 900 человек в ФАПе должен быть заведующий, акушерка и санитар.

- На письменные заявления о просьбе расширить штат, было отвечено отказом принятия на рассмотрение заявлений, – отмечает Эльвира.

Тревогу бьют и местные жители. Они обратились в минздрав и просят не оставлять Холмогоровку (а это больше десятка многоквартирных домов, детский сад и огромный частный сектор, в котором живут, в том числе молодые семьи с детьми) без ФАПа с «замечательным фельдшером» (так об Эльвире отзываются пациенты).

В министерстве здравоохранения региона заявили, что знают об этой ситуации.

«Фельдшер, который пришел туда работать по программе «Земский фельдшер» также трудится на «Скорой помощи». Поэтому ему трудно совмещать два места работы», - ответили в минздраве и пообещали найти компромисс, поговорив с руководством «Скорой» и Зеленоградской больницы.

На «Скорой помощи» Эльвира действительно работает. Но, как оказалось, только по субботам.

- Об этом она предупреждала, когда устраивалась на ФАП, и всех это устраивало. Согласитесь, на 18 тысяч рублей семью не прокормить, и нужна подработка, - пояснили пациенты.