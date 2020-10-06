Переехал из Питера, чтобы восстанавливать историческое наследие Калининграда

Сейчас в работе у Владимира Семенова - пара дверей из Советска. Фото: Иван МАРКОВ

То, что в Калининградской области исторические дома после капремонта часто получают вместо резных деревянных дверей страшные железные прямоугольники на петлях, ни для кого не секрет. На результаты такой унылой замены можно посмотреть и в Калининграде, и в Советске, и в Черняховске, и в других городах. Чтобы изменить ситуацию, региональный Фонд капремонта попытался провести эксперимент в Железнодорожном, где старые двери снимали и сохраняли как экспонаты будущего музея, а новые создавали «по мотивам» уже из современных материалов.

Правда, и это не понравилось любителям истории, они требовали реставрации идентичных дверей с последующим возвращением их на место. Первый шаг в этом направлении помог сделать реставратор Владимир Семенов, не так давно переехавший из Питера в Калининград. Сейчас Фонд капремонта передал в его мастерскую две пары входных дверей из Советска, а корреспондент «Комсомолки» подсмотрел, что он с ними делает.

КАК ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ

Первая пара дверей, попавших в мастерскую Семенова, была снята с дома № 14 по улице Ломоносова, а вторая – с дома № 11 по той же улице. Видно, что двери очень «устали»: кое-где не хватает резных фрагментов, нижние части дверных полотен и коробок сгнили, отсутствуют замки. Работы только-только начались, пока при помощи строительного фена снимаются слои многолетней краски всех цветов коммунальной радуги, но Владимир объяснил, что он будет делать, например, со сгнившими дверными коробками и утраченными элементами.

Очень живописный элемент старинной двери. Фото: Иван МАРКОВ

- Если сама стойка в хорошем состоянии, и сгнил только низ, то мы гнилье в четверть выпиливаем, делаем такую технологическую полость, выпиливаем идентичный фрагмент из нового материала и сращиваем эти детали, - отвечает Владимир. – Если деталь сгнила напрочь, то мы снимаем ее размеры и делаем ее полностью из новой древесины.

- А вот тут у вас мелкие детали в правой части двери есть, а слева они уже отсутствуют. Новые вытачивать будете?

- Мы придумали другой способ, - отвечает Семенов. – Возьмем старую деталь, сделаем с нее слепок и отольем из композита идентичный фрагмент. После покраски никто не сможет отличить его от деревянного – это раз, и такая деталь не будет рассыхаться от погодных явлений – два.

На выходе, по словам Семенова, получатся оригинальные двери, которые при надлежащем уходе прослужат еще несколько десятилетий.

- Дешевле, наверное, сделать новые двери, чем восстановить старые? – интересуюсь я.

- Реставрация по объему выполненных работ, конечно, дороже. Но стоимость я обсуждать, конечно, не могу, потому что мы сейчас это делаем в партнерстве с владельцем музея «Альтес Хаус» Александром Быченко, - отвечает Семенов. – Это у нас пока что тестовый заказ. Но тот гонорар, который обещает Фонд капремонта, меня устраивает. Но эти деньги невелики, так как фонд не резиновый. Можно сказать, это такая политическая акция, так как мы идем навстречу инициативным людям, желающим сохранять наследие.

«РАБОТАЕМ НЕ РАДИ ДЕНЕГ»

В Фонде капремонта нам уточнили, что Советск и Черняховск – это города, которые получили субсидию, выделенную из бюджета губернатором, поэтому при капремонте домов в этих городах появилась возможность потратить чуть больше, чем обычно. Отсюда нашлись деньги и на реставрацию старинных дверей.

- Реставрация дверей – это ведь не новый опыт?

- Конечно, не новый. Я работал в Музейном агентстве Ленинградской области (в него входит 26 краеведческих музеев Ленинградской области и 3 крепости), занимался чем-то подобным.

- А почему решили переехать в Калининград?

- У меня тут появилась возможность стажироваться в Балтийском управлении культуры, пока его не расформировали до простого отдела, а потом появилась перспектива стать одним из ведущих реставраторов Калининграда. В Питере я один из многих тысяч, это же кузница кадров для всей России, а тут я чуть ли не единственный специалист в этой области.

Владимир Семенов также рассказал, что, работая в Калининграде, уже успел помочь в атрибутировании и реставрации вещей Музею мирового океана и Историко-художественному музею, а также владельцам частных собраний (Александру Быченко, Ивану Звереву и Александру Васильеву).

- А в чем ваш интерес, кроме профессионального?

- Мы за эту работу взялись не ради денег, конечно, - отвечает Семенов. - Мы просто хотим участвовать в процессе сохранения наследия, внести свою лепту, так сказать.

- Рук хватает?

- У нас есть волонтеры, которые готовы помогать. Лишних рук в этом деле быть не может. Но как им помогать – это уже другой вопрос. Калининградская область – это регион с огромным материальным наследием, а специалистов по работе с ним нет. Кто всем этим будет заниматься? Чтобы из Питера реставраторов не приглашать, мастеров нужно тут воспитывать.

Восстанавливать старину Владимиру помогает подмастерье. Фото: Иван МАРКОВ

В Фонде капремонта нам сообщили, что уже договорились с Калининградским колледжем информационных технологий и строительства о создании специального учебного модуля, в ходе которого эксперты проведут лекции и практические занятия по реставрации. Половину набора составят специалисты фонда и представители подрядных организаций, а вторую половину – все желающие.

КУЗНИЦА НАЧИНАЮЩИХ РЕСТАВРАТОРОВ

О том, может ли появиться на базе колледжа информационных технологий и строительства специальность «Реставратор», корреспонденту «Комсомолки» рассказал его директор Михаил Пашковский.

- Скорее, это будут курсы дополнительного образования для тех, кто имеет базовое профессиональное образование. Это будет переподготовка, повышение квалификации. Человек сможет получить свидетельство реставратора изделий из древесины. Изначально речь шла о реставраторах фасадов домов, но мы решили пока остановиться пока на дереве.

По словам Пашковского, обучение будет стоить около 7000 рублей за 72 учебных часа. Учеба будет проходить в вечернее время после работы, это займет около двух месяцев.

- В курс войдут минимальные требования по охране труда, зачистка и дефектовка изделий из древесины, восстановление отдельных элементов и изготовление новых, монтаж-сборка и установка. Фронт работ, как мы понимаем, будет. Начнется все с ремонта старинных дверей. Кроме того, в городе и области очень много деревянных изделий на фронтонах домов. Но я подчеркиваю, что 72 часа – это только начальные сведения, то есть, человек сможет выполнять операции с начальным уровнем профессионализма.