Без брусчатки, но с каменными квадратами: как изменилась улица Багратиона после реконструкции

Обратите внимание, какими широким на Багратиона стал тротуар. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде заканчиваются последние исправления недочетов перед официальным открытием 960-метрового отрезка улицы Багратиона (от Ленинского проспекта до Эпроновской). Вернее, движение по обеим сторонам улицы уже давно работает, но у ревизоров мэрии еще есть вопросы к подрядчику.

- Вообще контракт был до середины сентября, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе, - но на данный момент подрядчик исправляет недостатки. Как не будет больше вопросов к нему, так и откроют. Мы каждые два дня ездим и проверяем. Пока все в работе.

Впрочем, основная часть работ позади, и мы взяли на себя смелость проверить, что получилось.

Приствольные квадраты выложили камнем. Фото: Иван МАРКОВ

Первое отличие, которое бросился в глаза автомобилисту – на улице всего две встречные полосы движения. То есть, обгонять можно будет только по трамвайным путям (вероятно, именно по этой причине с них убрали брусчатку).

Второе наблюдение – огромную часть улицы отдали под автомобильные парковки. Например, парковка елочкой тянется от Ленинского проспекта до Дома быта (со стороны супермаркета «Семья»), параллельная парковка сохраняется и на противоположной стороне улицы, замусоренной стихийным рынком.

Парковка елочкой занимает целых полторы полосы движения. Фото: Иван МАРКОВ

У каждого перехода максимально понижен бордюр (правда, не везде еще нарисованы «зебры»), но тротуар из-за хаотичных пристроек к первым этажам домов к единообразию привести не удалось.

Самая широкая часть тротуара очень быстро превращается... Фото: Иван МАРКОВ

...в самую узкую. Фото: Иван МАРКОВ

Это вряд ли бы получилось сделать при помощи выбранных стройматериалов, но, если бы кто-то заранее продумал варианты мощения, спонтанные сужения и расширения пешеходной зоны не бросались бы в глаза.

Велосипедной инфраструктуры после ремонта тут также не обнаружено, а при желании ее вполне можно было сделать, например, за счет непомерно широкой парковки.

И к главной проблеме. Новых деревьев я заметил всего четыре. Эти липы были высажены на месте упавших. Однако после реконструкции стоит ожидать гибели множества старых деревьев на противоположной от супермаркета «Семья» стороне улицы.

Свежих деревьев на улице высадили всего четыре: два тут, и по одному в других участках. Фото: Иван МАРКОВ

Во-первых, пока не совсем понятно, как поведут себя корни деревьев под экспериментальными приствольными квадратами от компании «Родионов камень». Смесь из щебня, микроцемента и пластификатора залита вплотную к стволам, что сильно смущает. И хотя рабочие продемонстрировали, что застывшая масса легко пропускает воду, сомнения в правильности выбора этого оформления остаются.

Во-вторых, при реконструкции снова были сильно подрублены корни деревьев, а мы уже помним, чем это обычно заканчивается.

К сожалению, у некоторых лип подрублены корни. Судьба деревьев печальна. Фото: Иван МАРКОВ

Это дерево тоже стало жертвой (либо припаркованного авто, либо подрядчика). Фото: Иван МАРКОВ

В-третьих, разгул торговли с машин и фургонов явно добивает оставшиеся липы. После неудачных парковок тут и там с деревьев содрана кора, некоторые стволы уже наполовину сухие и имеют наклон. Вероятно, эти деревья стоило заменить при реконструкции и навести, наконец, порядок со стихийной торговлей (в частности, хотя бы просто запретить парковку фургонов).

СУХОЙ ОСТАТОК

Стоимость работ по реконструкции улицы Багратиона составила 50 818 502 рублей, проводила их калининградская компания «Мосинжиниринг». Уже в августе было понятно, что подрядчик не успеет сдать объект в срок. По данным пресс-службы мэрии Калининграда, к 28 сентября было выполнено всего 75% работ, и оставшиеся объемы за две недели доделать было нереально.