Рост цен в Калининграде: больше всего подорожали гречка, яблоки и картошка

Ценники медленно, но верно ползут вверх. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году раз в неделю мы «замеряли» цены один раз в неделю в одном и том же магазине. Сейчас, когда постоянно слышатся разговоры о росте цен, мы решили сравнить те данные со свежими. И вот, что показал первый поход в наблюдаемый магазин. Не изменились цены только на десяток яиц. Дешевле стали: тушка цыпленка, лук, масло сливочное. Все остальное из нашего списка подорожало. И больше всего – картофель. На 17 рублей!

Почему же ценники медленно, но верно ползут вверх? Рост цен на сельхозпродукцию напрямую связан с выросшими ценами на топливо, на иностранные тракторы, запчасти и удобрения. В целом, многие культуры являются сложными для выращивания, и цена на них никогда не была низкой. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Business FM Калининград» глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород 39» Степан Соболев. Впрочем, картошка, по данным фермера, не подорожала.

- Картофель стоит столько же, сколько и в прошлом году, - уверен Степан Соболев. - Морковь столько же. Лук сейчас столько же стал стоить на рынке. На что выросла цена сильно? Помидоры - да. Но на помидоры необходимо очень много электричества, которое тоже, кстати, подорожало. Вся инфраструктура очень сильно завязана. Там много насосов, оборудования, которое обеспечивает выращивание таких сложных культур, как огурцы, помидоры, баклажаны, перцы. Тут все сверху наложилось на наш товар. Я бы не сказал, что мы себе как-то сильно подняли рентабельность. Мы крутимся, как можем, и стараемся держать минимально возможную цену на данный момент времени.

И яблоки нынче «золотые». Вот как объясняет ценообразование на яблоки генеральный директор компании «Натурово» Александр Иванов.

- У нас теоретически должна цена на яблоки падать, потому что, начиная с этого года, уже более активно появляются местные. Но местные производители в начале своего выхода на рынок всегда отслеживают цену ввоза, а она идет высокая. И зачем тогда продавать яблоки более дешево, если народ покупает? Если не в этом году, то в следующем цена на яблоки серьезно упадет, именно за счет того, что начнут плодоносить местные сады. Что касается соков, в нашем соке две трети занимает стоимость упаковки, которую мы покупаем, к сожалению, не в Калининграде. Не хочу, конечно, кидать под танки ритейл, но наценка на сок высокая, - рассказал Александр Иванов.

Наценки наценками, но не надо забывать о том, что у нас ставить происходит с национальной валютой – евро за 90, доллар вот-вот за 80 будет. Курс рубля скоро и вовсе начнет ставить антирекорды. И цены, будьте уверены, на этот курс с удовольствием отреагируют.