Во время застолья калининградка зарезала гостя и ранила сожителя

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все произошло 15 мая этого года в квартире одного из домов по улице Репина в Калининграде. Подробности тех страшных событий стали известны только сейчас.

Хозяйка жилища принимала участие в застолье вместе со своим сожителем, подругой и еще одним общим знакомым. Он-то в итоге и оплошал, прошедшись по адресу дочери нашей героини. Кстати, лишенной в отношении своего ребенка родительских прав. Возможно, именно это обстоятельство и спровоцировало дальнейшие события.

Женщина схватила кухонный нож и ткнула им в бедро чересчур разговорчивого собутыльника. Рана оказалась легкой, конфликт посчитали на этом исчерпанным и, как ни в чем не бывало, продолжили возлияния. Но неугомонный гость, возможно, желая реабилитироваться за допущенную бестактность (а может, просто выпитая водка начала действовать), вдруг решил приударить за хозяйкой, принявшись оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Причем сожитель будто бы всего этого не видел.

И тогда, обиженная подобным пренебрежением со стороны «гражданского мужа» 37-летняя дама решила прибегнуть к самозащите. Взяла уже опробованный в деле нож и на этот раз погрузила его уже в грудь приставалы. А пока тот хрипел в агонии, все тем же клинком пырнула в правую голень сожителя, мстя за проявленное равнодушие. Впрочем, это ранение тоже не угрожало жизни мужчины. Но вот гость вскоре скончался.

В итоге Следственный отдел по Центральному району Управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Убийство».

- На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой, ранее уже судимой за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Вину в совершенных преступлениях женщина признала. По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.