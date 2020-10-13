Последствия коронавируса: Калининградцы стали активно скупать и арендовать дачи и коттеджи

Тренд на деурбанизацию в связи с пандемией оказался довольно устойчивым. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области за этот «коронавирусный» год более чем на 40 процентов вырос интерес к покупке загородного жилья. Это повлекло за собой и рост стоимости подобной недвижимости, говорится в исследовании «Авито Недвижимость».

С начала года средняя цена загородного объекта в регионе повысилась на 9 процентов и составляет 3,5 млн рублей. Аналогичные цены в Крыму, при этом ценник в Московской области, как ни странно, оказался ниже – в среднем, 3,4 млн рублей.

Сейчас в Калининградской области средняя стоимость покупки дома составляет 3,5 млн рублей, дачи — 820 тыс. рублей, коттеджа и таунхауса — 5,5 млн рублей.

«Годовая динамика и тренды в ряде регионов демонстрируют, что тренд на деурбанизацию в связи с пандемией оказался довольно устойчивым, - отмечает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. - В целом спрос на загородное жилье рос и до пандемии, чему способствовали государственные меры, направленные на развитие этого сегмента. Тренд начался несколько лет назад с дачной амнистии, возможности прописаться не только на землях для ИЖС. В начале 2020 года стартовали ещё 2 значимых изменения: стартовала программа Сельская ипотека, а с марта 2020 года материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках».

Растет в Калининградской области интерес и к долгосрочной аренде всех видов загородной недвижимости – на 9 процентов, при этом, предложений на рынке стало больше только на 5 процентов. Средняя арендная плата за дом в регионе составляет 35 тыс. рублей в месяц, за дачу — 8 тыс. рублей, за коттедж — 120 тыс. рублей и за таунхаус — 50 тыс. рублей.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области было выявлено 79 новых случаев COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 5264 случая заболевания.