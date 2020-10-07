Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 октября 2020 года

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После девяти подряд дней роста вчерашнее число случаев коронавируса оказалось ниже, чем накануне. По информации регионального штаба, по состоянию на 6 октября на COVID-19:
- обследовано нарастающим итогом 228 441 человека
- выявлено 4 776 случаев заражения
- выздоровел 3 453 человека выздоровели
- умерли 87 человек
- остаются под медицинским наблюдением 2 415 человек.
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Фото: Яндекс
Во время вчерашнего эфира на Радио «Комсомольская правда» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура подтвердила: увеличивается общее количество зарегистрированных случаев, увеличивается темп прироста, коэффициент распространенности и воспроизводства коронавирусной инфекции.