Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 октября 2020 года

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После девяти подряд дней роста вчерашнее число случаев коронавируса оказалось ниже, чем накануне. По информации регионального штаба, по состоянию на 6 октября на COVID-19:

- обследовано нарастающим итогом 228 441 человека

- выявлено 4 776 случаев заражения

- выздоровел 3 453 человека выздоровели

- умерли 87 человек

- остаются под медицинским наблюдением 2 415 человек.

. Фото: Яндекс

Во время вчерашнего эфира на Радио «Комсомольская правда» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура подтвердила: увеличивается общее количество зарегистрированных случаев, увеличивается темп прироста, коэффициент распространенности и воспроизводства коронавирусной инфекции.