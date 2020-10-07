«Это были глупые полицейские шутки»: в суде по делу о гибели Ивана Вшивкова выступил ключевой свидетель

В ту роковую ночь Захарова тоже находилась в отделении полиции. Фото: Иван МАРКОВ

«Суицид номер два»

В Калининграде продолжается процесс по делу о гибели 36-летнего жителя Черняховска Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в ОМВД по Московскому району Калининграда в ночь с 19 на 20 октября прошлого года. В течение 6 и 7 октября в суде опросили четверых сотрудников полиции, среди которых был и ключевой свидетель – инженер-электроник Инна Захарова. Ее упоминал каждый из ранее опрошенных свидетелей, и многие указывали на то, что она вместе с обвиняемым Александром Ивановым (это бывший старший оперативный дежурный) веселилась по поводу ситуации с Вшивковым, сравнивая камеру, в которой он находился, с баней.

На суде Захарова уже не смеялась и даже не улыбалась. Она с трудом могла вспомнить детали происходившего в дежурной части, но сообщила, что Вшивков вел себя буйно и подрался с другим задержанным. О том, что из-под двери камеры для административно задержанных льется горячая вода, Захарова, по ее словам, узнала от сотрудника ППС Колтунова (при этом, ранее она слышала, что Вшивков «взял трубу в заложники»). Тогда же она якобы впервые услышала крики Вшивкова о помощи. Ранее Захарова не интересовалась происходившим даже после того, как Вшивков сломал камеру наблюдения при помощи пластиковой бутылки. Сломанную камеру, как утверждает Захарова, Иван отдал в обмен на снятие с него наручников.

Задав сотруднице полиции несколько вопросов, вдова Вшивкова неожиданно сказала: «Но вы же смеялись!»

- Мы не осознавали всю серьезность ситуации, - ответила Захарова, - потому что никто не поднимал паники.

- Иванов вместе с вами шутил и смеялся, - продолжила Елена Вшивкова. – Вам это показалось забавным?

- Я не знаю, как сказать. Может, это были глупые полицейские шутки, но не в отношении задержанного, - попыталась выйти из положения Захарова.

По мнению Захаровой, открыть дверь в камеру, где находился Вшивков, мог абсолютно любой сотрудник. Для этого нужно было взять отвертку в дежурной части (замок камеры был неисправен).

Мать Ивана Вшивкова Ольга Витальевна также задала Захаровой несколько вопросов.

- Объясните мне ваши слова: «Суицид номер два: один утопился, другой застрелился», - обратилась Ольга Вшивкова.

На это Захарова не смогла ничего ответить, сообщив, что не помнит, о чем был разговор.

- Вы говорили о том, что он там варится как в аду, далее был ваш смех, - продолжила мать погибшего. – Что вы имели в виду?

- Мы не осознавали всю серьезность ситуации, - снова пробубнила Захарова. – Я, конечно, сожалею о произошедшем.

Смешки подсудимого

После этого к вопросам перешел обвиняемый Николай Плебух (бывший начальник смены дежурной части) и его адвокаты. Плебух сначала поинтересовался, почему не были приняты меры для восстановления видеокамеры, а потом спросил, почему не было выполнено его указание о вызове спецбригады медиков для определения психического состояния Вшивкова. На первый вопрос свидетельница ответила, что только доложила о произошедшем, а на второй - что вовсе не получала такого приказа.

Когда уточняющие вопросы закончились, мать Ивана Вшивкова снова задала вопрос.

- Когда задержанного достали из КАЗа, вам стало плохо? Вы об этом сказали. Что вам ответил Иванов по этому поводу? – спросила Ольга Витальевна.

- Я не помню, - почти прошептала Захарова.

- «Понюхай, как пахнет человечиной», — ответила мать Вшивкова.

Стоит сказать, что во время этого диалога подсудимый Иванов повел себя странно - он постоянно ухмылялся. На его веселье обратили внимание и адвокаты потерпевших.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» родственники погибшего Ивана Вшивкова, Захарова и на предварительном следствии давала обрывочные и не очень подробные показания, также она говорила, что многого из произошедшего в ту ночь не помнит.

Еще три свидетеля

Показания других свидетелей были дополнениями уже звучавших ранее, поэтому приведем их тезисно.

Командир отделения первого взвода отдельной роты ППС Александр Жендецкий – один из немногих свидетелей, чьи показания существенно не отличались от данных ранее. Он подтвердил, что Вшивков в ночь на 20 октября вел себя буйно и матерился, но потом затих. Когда Жендецкий решил заглянуть в глазок камеры Вшивкова, то заметил, что задержанный вытащил анкерный болт, крепивший решетку, и отогнул ее. Испугавшись, что Вшивков решил что-то с собой сделать, Жендецкий тут же сообщил об увиденном находившимся в дежурной части. Он также подтвердил, что сотрудники Плебух и Маркичев разговаривали с задержанным, успокаивая его (при этом Маркичев снимал его на телефон), после чего Вшивков рванул трубу отопления.

- Вшивков, когда я там находился, никакой помощи не просил, - рассказал полицейский. – А то, что он там ошпарился… Блин, тогда никто даже подумать не мог, что такое может произойти.

Опрошенный полковник полиции Сергей Чуйкин, который на момент происшествия был исполняющим обязанности начальника ОМВД по Московскому району, внятных показаний дать не смог, однако на предварительном следствии он обронил такую фразу: «Открыв окно для подачи пищи в камеру, они (сотрудники полиции – Ред.) увидели сидящего на койке Вшивкова, который со словами «я вам сейчас устрою!» прыгнул в горячую воду. Плебух открыл входную дверь и извлек из камеры вместе с другими сотрудниками полиции Вшивкова».

Эти слова опроверг Александр Жендецкий, заявив, что Иван «в воду не прыгал». При этом, он вспомнил, что Плебух предлагал Вшивкову выйти из камеры до того, как случилась трагедия, но тот, лежа на кушетке и закинув руки за голову, отказался.

Командир первого взвода лейтенант Андрей Шейпаков ценных показаний также дать не смог, так как плохо помнил, как все было той ночью. Также Шейпаков не смог пояснить, что имел в виду, когда говорил «надо сказать Максу, он это любит». Эту фразу, по словам матери Ивана Вшивкова, Шейпаков бросил, когда предлагал «дать трандулей задержанному за то, что он плохо себя ведет».