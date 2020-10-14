«Сверху всё видно»: Незаконные строения в Калининградской области стали выявлять с помощью дронов

Беспилотники и искусственный интеллект позволяют выявить объекты, которых нет в базе Росреестра Фото: Александр Подгорчук

Незаконное строительство до сих пор является актуальной проблемой в Калининградской области. И строительные компании, и частные лица продолжают надеяться «на авось» - сначала возводят объекты, а затем пытаются получить документы, рассказала в эфире радиостанции «Комсомольская правда в Калининграде» вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирева.

Сейчас для поиска самовольно возведенных строений применяют беспилотники, а полученный картографический материал анализирует искусственный интеллект, рассказала Сибирева.

- Искусственный интеллект распознает на снимках объекты, которых нет в базе Росреестра, анализирует, были ли получены документы на строительство, или нет. Сейчас это все находится в стадии эксперимента, за точностью выводов следят люди, - сказала она, добавив, что незаконно построенные объекты также выявляются в ходе рейдов и сообщений граждан.

Снимки с беспилотников помогли выявить сразу 22 блок-секции в Гурьевском городском округе. Их построил некий ушлый гражданин, а затем решил легализовать постройку, обратившись за разрешением на строительство.

- Когда мы перепроверили это все на картах беспилотников, там они все красивенько уже стояли. Я лично разговаривала с владельцем. Мол, было несоответствие с землей, пока приводили документы в порядок, решили, что зачем же стоять, надо строить… А дальше, мол, нас ввели в заблуждение, нам пообещали помочь, это мошеннические действия. При этом, понимает, что незаконно строил, - отметила Наталья Сибирева.

Блок-секции застройщик не успел продать, по крайней мере, официально. Хотя, не исключено, что по каким-то другим документы сделки могли быть проведены. Власти уже подготовили документы в прокуратуру о сносе всех этих домов, решение должен принять суд. Помимо Гурьевского округа, много самовольных построек в Калининграде, полный список объектов будет готов в конце ноября.

- Печально, но минимальный штраф за самовольное строительство для «физиков» - 2 тысячи рублей. Обычно суд назначает минимальный. Для юридических лиц – от 500 тысяч рублей. Но вот снос – это гораздо страшнее, как с объектом на проспекте Победы в Калининграде. Там без разрешения построили четырехэтажное здание, сейчас собственник его сносит, а это дополнительные затраты. Так что, скупой платит дважды. Хочу всех предупредить – нам сверху все видно!

Снимки с дронов помогли выявить в области также порядка 200 объектов незавершенного строительства. Однако многие из них уже давно достроены и даже функционируют.

- В Росреестре они числятся как незавершенные, поэтому кадастровая стоимость – ноль, и ноль налогов. Есть даже объекты, на которые выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, но они не прошли регистрацию и не попали под налогообложение, - рассказала Наталья Сибирева.