Неточная копия с квартирами за 10 млн: каким получился восстановленный«Бельвью» в Калининграде

Здание "Бельвью" является частью жилого комплекса. Фото: Александр КАТЕРУША

Жилой комплекс на берегу Нижнего пруда начали стоить осенью 2016 года. Будущая стройка между историческим зданием Штадхалле (ныне областной историко-художественный музей) и советской коробкой ГТРК «Калининград», вызвала споры, как только горожане увидели характерный сине-белый забор. Калининградцы были, мягко говоря, не в восторге от того, что на берегу озера разрешили строить дома.

Впрочем, Александр Ярошук, в ту пору глава Калининграда, приезжал на площадку, строительство поддержал, и заявил, что «восстанавливается одно из красивейших зданий, которое стояло у немцев». Речь шла о гостинице «Бельвью». Если точнее, то это был пансионат «Королевский сад», но в народе он стал больше известен именно как «Бельвью» (от фр. «belle vue» - прекрасный вид).

В Кенигсберге здание «Бельвью» часто изображали на открытках. Фото: Bildarchiv

Здание было достопримечательностью Кенигсберга и часто изображалось на открытках. Внутри располагался не только отель, но и ресторан, несколько магазинов и фотоателье имелись лифты, парковки, огромный холл, залы для приемов, винный погребок, а также смотровая. Во время войны пансионат был разрушен, а после разобран на кирпич.

А таким оно было после войны - до того, как его разобрали на кирпич. Фото: "КП" Архив

По проектам, которые представили общественности, изначально было понятно, что строить намерены лишь по мотивам оригинальной архитектуры. К тому же авторы сразу говорили, мол, точная копия исторического фасада «Бельвью» не принимается в качестве догмы. Башенки, украшения и общий нарядный вид как на открытках столетней давности – все это пообещали.

Новый жилой комплекс назвали «Росгартен», он состоит из двух корпусов, причем второй - ну совсем не «под старину». Отметим также, что новое здание расположено несколько дальше от берега пруда, чем находился легендарный «Бельвью».

Вид сзади. Справа видно здание Историко-художественного музея. Фото: Александр КАТЕРУША

Свободных квартир уже почти не осталось. Как рассказали в отделе продаж, не выкупили не больше 10 процентов. Сейчас можно приобрести двух- и трехкомнатные квартиры. Двушки (58.5-67 квадратных метров) стоят от 6.2 до 7 миллионов рублей. Трешки (108 квадратов) - по 10 миллионов рублей.

- В комплексе, который ближе к озеру (сам «Бельвью»- Ред.) осталась буквально одна двухкомнатная квартира за 6,5 миллиона рублей. Это третий этаж, вид из окон – на ГТРК. Видовых квартир уже почти не осталось. Есть, например, поинтереснее варианты в соседнем комплексе на 6 этаже. Это двухкомнатные квартиры с видом на остров Канта, - рассказали в отделе продаж.

Дома будут сдавать в декабре, а ключи жильцам обещают выдать в январе. Так что уже зимой новый «Бельвью» начнет заселяться.