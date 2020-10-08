Калининградец привез на «Поле чудес» фольклорный ансамбль – и победил

На память о съемках у нашего земляка остались фотографии с Леонидом Якубовичем. Фото: СОЦСЕТИ

Председатель совета ветеранов Гурьевского района Виктор Орлов давно мечтал сыграть в шоу «Поле чудес». Еще пять лет назад он написал на передачу письмо, но ответа так и не дождался. И вдруг его неожиданно пригласили на съемки как представителя одной из успешных ветеранских организаций.

Поддержать земляка отправился хор «Горница» из поселка Петрово – коллектив выступал на «Поле чудес» в качестве подарка от нашего региона.

- Мне так и сказали: «Поедете с хором и будете игроком». Вот такое неожиданное предложение получил! Обрадовался, конечно, и поехал, - рассказывает Виктор Владимирович.

Вообще-то эту передачу должны были показать перед 9 мая, а съемки планировались в марте. Но пандемия внесла корректировки. Поэтому снимали 27 сентября, в эфир выпуск, приуроченный теперь ко Дню учителя, выдали 2 октября.

- Перед началом к нам, игрокам, подошел Леонид Якубович и сказал так по-доброму: «Расслабьтесь, раскрепоститесь». Признаюсь, скованность действительно присутствовала. Все-таки такая ответственность – тебя показывают на всю страну! - говорит Виктор Владимирович. - Я поначалу волновался, даже замешкался с цветами для девушек. Потом взял себя в руки, и все пошло нормально. Это праздничная программа. Там замечательное отношение к игрокам. Совершенно не чувствовал себя чужим.

Виктор Орлов рассказал, что прослужил 27 лет в вооруженных силах, а сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи, курирует кадетские классы, клубы. И передал от гурьевских дошколят подарочный альбом для Якубовича. У Виктора Владимировича две дочери и два внука. Да и вообще, он счастливый человек!

На «Поле чудес» сначала нужно было угадать, как назывался на Руси ученик дьячка, помогавший по хозяйству и топвший печь (не ищите в словарях, это слово – «грубник»), а потом название стержней, которыми писали на деревянных дощечках, покрытых воском (подсказываем – «писало»).

В финале Виктор Владимирович отгадал название стержней, которыми писали на деревянных дощечках, покрытых воском Фото: Первый канал

С заданиями наш земляк легко справился, но от супер-игры отказался. Домой увез набор для кухни, уголок писателя (кресло, лампу и стол) и смартфон.

- В кухонный набор входит все нужное, от холодильника до миксера, имеется даже кулер для воды. Все это подарю внуку, – говорит Виктор Орлов. – А дальше играть не стал, потому что не хотел рисковать подарками. Я и так победил!

После появления на телеэкране житель Гурьевска стал невероятно популярен в своем городе.

- Бывает, иду по тротуару, а с проезжей части мне машины сигналят! Останавливаются и поздравляют с победой на «Поле чудес». Приятно, конечно, - признается Виктор Владимирович. – Из Карелии, из Петербурга друзья звонят и поздравляют.

На память о съемках у нашего земляка остались фотографии с Леонидом Якубовичем.

- Жаль, пообщаться нам не удалось. Просто некогда было. В «Останкино» у них съемки подряд идут. Это процесс бесконечный, который тянется до глубокой ночи. Тут уже не до разговоров.