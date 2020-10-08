Как мы искали в Калининграде лекарство от коронавируса

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще 21 сентября СМИ сообщили, что препарат «Арепливир», созданный для амбулаторного лечения COVID-19 , поступил в московские аптеки. Прошло уже больше двух недель, и мы решили проверить, доехало ли до нас лекарство от «короны».

В аптеке, расположенной в торговом центре «Колос» у рынка новых таблеток не оказалось.

- Препарат если и будет продаваться, то только по рецепту, - строго сказала мне девушка-фармацевт.

Что ж, может в других местах новинкой уже торгуют?

В социальной аптеке на Черняховского многолюдно. Пока стою в очереди изучаю витрину с лекарствами от температуры, простуды и ОРВИ. Сейчас, наверное, самый ходовой товар. В разнообразии упаковок и причудливости названий лекарств можно запутаться.

- У вас есть «Арепливир»? – читаю я по бумажке название. – Это новый, от коронавируса.

- Как? Сейчас посмотрю, - говорит продавец и вбивает что-то в компьютер. С надеждой жду. – Нет, такого нет. Есть «Тамифлю» и вот это, - передо мной появляется белая коробочка с надписью «Номидес». – Это как «Тамифлю», только наш отечественный вариант.

Цена такого лекарства 920 рублей. Но, говорят, его хватает, чтобы пропить курс.

В аптеке «Ригла» в «Эпицентре» девушка расстроила: «У нас нет такого. Информации пока нет».

В аптечном пункте в «Акрополе» продавец оказалась более разговорчивой.

- У нас «Арепливира» пока нет даже на поставках. А поставляют нам и Москва, и Питер, и местные, - говорит она.

- А что вы вообще про него слышали? Эффективный хоть? – спрашиваю.

- Врать не буду – не знаю ничего конкретно про него. Есть хорошие противовирусные препараты, но они не конкретно от коронавируса. Это наш «Амиксин» и импортный «Тамифлю». Препараты не новые, но на сегодня пока ничего лучше предложить не можем.

В аптеке на улице Баранова мне тоже посоветовали что-то проверенное против вирусов, типа «Кагоцел» и «Арбидол».

Во время сегодняшнего интервью на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения региона Александр Кравченко сообщил, что в область привезли большую партию препарата для лечении больных COVID-19.

- Он [препарат] есть у нас в медицинских организациях. Мы закупили довольно крупную партию, «Коронавир» он у нас называется, это коммерческого название препарата, который у нас конкретно есть. Препарат в достаточном количестве, он используется – сказал Александр Кравченко.

Однако министр тоже не смог уточнить, есть ли новый препарат в аптеках Калининграда.