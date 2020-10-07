6,9 рублей за «квадрат»: В Калининградской области взнос за капремонт в 2021 году повышать не будут

Действующий тариф на капремонт остается одним из самых низких в СЗФО Фото: Александр Подгорчук

Калининградской области в 2021 году плата за капремонт повышаться не будет. Она останется в размере 6,9 рублей за квадратный метр. Соответствующий проект закона «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год» внес в Облдуму губернатор Антон Алиханов.

«С учетом сложившейся экономической обстановки на территории Калининградской области, предлагаемый к установлению на 2021 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области составляет 6,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в месяц», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, о том, что власти не будут повышать взнос, заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания Облдумы 10 сентября. При этом он отметил, что плата за капремонт не повышалась в течение пяти лет.

«Действующий тариф на капремонт остается одним из самых низких в СЗФО. При этом, мы направляем дополнительно сотни миллионов рублей региональному оператору капремонта. Конечно, по линии фонда капремонта требуется увеличение взносов. Но мы по итогам обсуждения этого вопроса депутатами приняли решение с учетом ситуации в экономики взнос ни в этом году ни в следующем не увеличивать», - сказал тогда Алиханов.