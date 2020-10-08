Объявлен конкурс на создание логотипа ФОК «АВТОТОР-Арена»

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В Калининграде объявлен конкурс на создание логотипа физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». Цель конкурса - продвижение бренда «АВТОТОР-Арена» как уникального спортивного объекта, отвечающего задачам создания в Калининградской области дополнительных возможностей для развития массового спорта и здорового образа жизни.

Создание логотипа выполняет задачу формирования визуального стиля спорткомплекса, направленного на повышение узнаваемости ФОК «АВТОТОР-Арена» на российском и международном уровнях, идентификацию бренда ООО «АВТОТОР-Арена» среди жителей региона, а также в мире спорта.

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Количество выдвигаемых на конкурс работ неограниченно. Заявки и работы принимаются до 6 ноября 2020 года.

Победитель конкурса получает денежный приз в размере 50 000 рублей.

Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и специальные призы.

ФОК «АВТОТОР-Арена» - наиболее крупный социальный проект компании АВТОТОР в Калининградской области. Объект построен по инициативе и за счет собственных средств предприятия. Общая сумма затрат превысила 2 млрд рублей.

Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса превышает 42 тысячи кв. метров. Это самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс в Калининградской области и один из самых крупных в России. Он включает в себя полноразмерное крытое футбольное поле, сертифицированное по стандартам FIFA, бассейн олимпийского класса длиной 50 метров с регулируемой высотой дна и современной системой водоочистки, универсальный зал для игровых видов спорта, залы для борьбы, бокса, фитнеса, гимнастики, йоги и др. В день занятия здесь смогут посещать до 4,5 тысячи человек.

По данным портала «Спорт Бизнес Консалтинг», ФОК «АВТОТОР-Арена» вошел в число крупнейших спортивных строек России. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец октября 2020 года.