Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 октября 2020 года

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Последние трое суток в нашей области отмечалось снижение числа новых случаев коронавируса, но цифры все еще высоки. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 октября на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 232 238 человек, из них выявили 4 903 случая заражения (3 498 человек выздоровели), умерли 89, остаются под медицинским наблюдением 2 491 человек.

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Во время вчерашнего эфира на Радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения области Александр Кравченко подтвердил, что ситуация тревожная. Госпитализированы чуть менее 600 человек. Всего развернуто около тысячи коек .

- Мы получаем по 60-70 пациентов каждый день, и очень серьезную часть из них приходится госпитализировать, потому что у них есть симптомы. И даже те, кто определятся как бессимптомные на момент выявления — половина из них становится симптомами в течение трех-четырех дней, это очень тревожная история, - заявил министр.