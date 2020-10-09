Врач-неонатолог Элина Сушкевич: «Елена Белая не предлагала мне убить ребенка»

Элина Сушкевич в зале суда. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве ребенка.

АДРЕНАЛИН ПРОТИВ МАГНИЯ

В четверг, 8 октября, обвиняемая Элина Сушкевич дала показания в суде и рассказала о последних минутах жизни новорожденного.

Нужно отметить, что показания Сушкевич подтверждают ранее данные суду пояснения Белой в главном. У ребенка остановилось сердце. Сушкевич начала делать непрямой массаж сердца. Сушкевич попросила Косареву (заведующую отделения новорожденных роддома № 4, она также находилась в палате интенсивного наблюдения в момент смерти ребенка) ввести адреналин. Косарева подошла к шкафу, взяла ампулу, набрала препарат в шприц, ввела раствор в пупочный катетер.

И Сушкевич, и Белея заявили суду, что не могут утверждать, что именно Косарева ввела ребенку: адреналин или другой препарат.

Реанимационные действия эффекта не принесли, ребенок у мер.

Напомним, ключевой свидетель Косарева ранее рассказала в суде, что Белая стояла в палате интенсивного наблюдения у двери, держала дверь за ручку. Сушкевич набрала в шприц сульфат магний (Косарева уверенна в этом, потому что знает, как выглядит и коробка, и сама ампула этого препарата). Сушкевич ввела его ребенку в пупочный катетер, после чего ребенок умер.

Белая рассказала в суде, что в момент остановки сердца ребенка она находилась у окна, за пеленальным столиком. Рассказала, что Сушкевич делала непрямой массаж сердца, что Сушкевич попросила Косареву ввести ребенку адреналин. Та подошла к шкафчику, взяла ампулу, ввела ребенку лекарство.

Сушкевич не смогла пояснить суду, где именно находилась Белая, пояснив это тем, что в момент реанимационных действий следит только за состоянием ребенка.

РАЗГОВОР В ОРДИНАТОРСКОЙ

По словам Сушкевич, в момент назначения ребенку соды, Косарева позвала ее в ординаторскую, мол, Белая ждет.

- Я не понимала, зачем нас куда-то зовут, - рассказала Сушкевич в суде. - Но мы пошли в ординаторскую. Там уже была Белая Елена Валерьевна, Соколова Татьяна Львовна (заведующая родового отделения роддома № 4 – Ред.). Они разговаривали на повышенных тонах. Меня спросили, как состояние ребенка. Я сказала, что крайне тяжелое, терминальное, что оно не меняется. Елена Валерьевна спросила, какой прогноз. Я говорю, что, скорее всего, будет летальный, неблагоприятный, или ребенок останется тяжелым инвалидом. Елена Валерьевна спросила - что вы делаете с такими детьми? Я сначала не поняла. Переспросила: «В смысле, что мы с ними делаем?» Она уточнила: «Что вы делаете с такими детьми, чтобы они не были такими тяжелыми?». Я тогда ей сказала, что лечение таких детей начинается в родзале, а не когда ребенок лечится в палате интенсивной терапии уже три часа.

Сушкевич рассказала в суде, что значит - «лечение таких детей начинается до родов».

- Женщина госпитализируется в стационар, она сохраняет беременность, ей помогают, - пояснила Сушкевич. - Женщина лежит, ей не разрешают вставать, ей носят еду в палату, она не ходит даже в туалет для того, чтобы сохранить эту беременность. Ей колят антибиотики, потому что самая частая причина преждевременных родов – инфекция. Ей вводят Дексаметазон, который помогает созревать легким, и магнезию, которая обладает нейропротективным действием.

Судья Сергей Капранов прервал Сушкевич, заметив, что такие пояснения оказывают незаконное воздействие на присяжных».

- Елена Валерьевна Белая мне не предлагала убивать ребенка, тем более введя ему магнезию, - заявила Сушкевич в суде. - Это абсолютно бессмысленная манипуляция. Так как такому ребенку для того, чтобы ускорить его летальный исход, достаточно отключить его от аппарата или просто перестать его лечить. И никакие специальные усилия для этого прилагать не надо.

«ВЫПРЯМИТЬ РУЧКИ И НОЖКИ»

Сушкевич рассказала, что Татьяна Косарева спросила ее, как должен выглядеть труп ребенка.

- Я ей пояснила, что мы обычно оставляем интубационную трубку, катетер убираем, расправляем ручки-ножки, чтобы они лежали ровно, - сказала обвиняемая. – Когда происходит трупное окоченение, он застывает в той позе, в которой его оставили. И патологоанатому просто неудобно делать вскрытие. Поэтому мы выпрямляем ручки и ножки. Мышечного тонуса у ребенка в 23 недели нет, и придать ему положение, чтобы он казался без тонуса - это вообще абсолютно бессмысленно, потому что у него изначально нет тонуса.

Сушкевич также упомянула в суде фразу Косаревой о том, что ей не нужно будет заполнять на умершего ребенка документы.

- Она сказала, что ей не нужно, потому что «скорее всего, он будет антенаталом», - процитировала Сушкевич Косареву.

(Антенатал – смерть ребенка до родов).

НА ПРИМЕРЕ КУКЛЫ

Адвокаты Сушкевич просили суд разрешить своей подзащитной показать присяжным, что такое – пупочный катетер. Для этого Сушкевич принесла в суд катетер и 800-граммовую куклу. Но суд ходатайство не удовлетворил. Сушкевич без наглядностей поясняла суду, что пупочный катетер имеет длину примерно 50 сантиметров. Что сама трубка, по которой движется лекарство, спрятана под пеленками, чтобы избежать попадания какой-либо инфекции. И она в момент оказания реанимационной помощи ребенку никак не могла видеть, течет по этой трубке адреналин или нет.

В перерыве в коридоре суда адвокат Камиль Бабасов демонстрировал журналистам на примере куклы, как неонатологи используют катетер. Уточнив, что «хвост» катетера в кювезе находился с той стороны, где в момент оказания помощи стояла Косарева.

В пятницу, 9 октября, заседание продолжится.