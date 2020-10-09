«Пропало обоняние, не делают тесты на COVID»: на что жалуются калининградцы в Роспотребнадзор

Телефон, по которому отвечала Елена Бабура, звонил, не умолкая. Фото: Игорь ОРЕХОВ

В эти дни горячая телефонная линия регионального Управления Роспотребнадзора действительно горячая – трубка просто не успевает остывать в руках сотрудников, которые отвечают на вопросы граждан. В минувший четверг главный санитарный врач Калининградской области Елена БАБУРА лично продемонстрировала журналисту «Комсомолки», в каком ритме приходится работать.

Мы выбрали несколько вопросов, с которыми в этот день обращались калининградцы.

От мала до велика

- Свекор заболел, ему 66 лет. Третий день температура 39. Позавчера вызывали врача из поликлиники – ни мазков у тестя не взял, ничего. Сегодня в обморок упал, вызвали «Скорую», приехала - опять ни мазков, ничего. Звонили в минздрав, там ответили, что мазок берут по усмотрению врача.

- В силу возраста ваш родственник, согласно требованиям санитарного законодательства, должен быть обследован на коронавирусную инфекцию, поскольку находится в группе риска. Тест ему сделать обязаны. Поэтому предлагаю вам поинтересоваться, почему этого не было сделано. Вызовите врача из поликлиники и обратите его внимание на то, что вашему свекру более 65 лет.

- Вот уже несколько дней, как по мне и моему ребенку в Управление Роспотребнадзора должны были передать данные из Адыгеи по заболевшему корнавирусом человеку, с которым мы находились в контакте. А потом сообщить нам. Но до сих пор ничего мы не дождались.

- Я уточню, приходила ли на вас информация из Адыгеи. Но последний контакт с заболевшим, по вашим словам, был три дня назад, а обследование у нас проводится на 10-й день с этого момента. То есть, вас должны обследовать 15 октября. В любом случае мы уточним данные из Адыгеи, потом свяжемся с вами и объясним, что вам нужно будет сделать.

- Как мне обследоваться на коронавирус после того как у моего ребенка оказался положительный результат на тест? Сдавали в частной клинике, т.к. был насморк и кашель. Результат пришел вчера вечером.

- Вчера вечером? Не переживайте, как только мы получим данную информацию из медучреждения, с вами свяжется сотрудник Роспотребнадзора и выяснит, какие контакты были у ребенка, и передаст вас на медицинское наблюдение.

Комментарий Елены Бабура: В данном случае мама нарушила все установленные правила. Повела ребенка с симптомами заболевания в клинику, отстояла в общей очереди, и ребенку сделали тест в лаборатории, которая должна обследовать только здоровых лиц. А нужно было просто вызвать врача на дом.

Анализ крови еще ни о чем не говорит

- Хотела узнать, что мне делать со своим положительным тестом на коронавирус. К нам должны были приехать родители, а у меня ребенок болеет. Для собственного спокойствия решила сдать кровь на экспресс-тест, и антитела lg M и lg G обнаружили.

- Такой результат еще ни о чем не свидетельствует, просто показывает, что с вирусом вы встречались, но имеется ли у вас заболевание – не известно. Поэтому вам теперь необходимо пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию. Если симптомов нет – можно это сделать на платной основе. Если симптомы есть – обратиться за медицинской помощью в установленном порядке.

- У меня оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию. Мне предписание от Роспотребнадзора выдали, я нахожусь на больничном, а вот жене и ребенку, с которыми я контактировал, почему-то нет. Хотя, насколько знаю, вы должны были провести соответствующее расследование.

- Мы его непременно проведем, как только уточним, поступила ли к нам информация из медучреждения, которое осуществляло ваше обследование. Ваши жена и ребенок будут обследованы в первоочередном порядке. Вас мы обязательно проинформируем о том, что такое предписание лечебно-профилактическому учреждению выдано.

- У нас с мужем подтвержденный COVID, мы сдавали анализы в военной поликлинике. Но до сих пор нет никаких данных на нашего ребенка из детской поликлиники, хотя информация о том, что мы были с ним в контакте, как нам сказали, уже передана в Роспотребнадзор. А у ребенка был сильный насморк и пропало обоняние. Он сейчас пока сидит с бабаушкой, а мы лежим в больнице с пневмонией.

- Вы сказали об этом врачу, которого вызывали на дом, о том, что вместе с мужем инфицированы коронавирусом? Сказали, но он так не забрал у ребенка материал для лабораторного обследования? Это неправильные действия со стороны врача, тем более, как вы сказали, ребенок находится на амбулаторном лечении с симптомами ОРВИ. Мы эту ситуацию исправим – позвоним в медицинскую организацию, чтобы у вашего ребенка забрали мазок. Даже если окажется, что нам информацию из военной поликлиники не была передана.

Три дня на обследование

- Я возвращаюсь из Польши наземным транспортом. Какие процедуры, связанные с коронавирусом, мне предстоят на границе?

- Как гражданин РФ, при возвращении из-за границы через автомобильный пункт пропуска вы должны будете обследоваться на предмет наличия коронавирусной инфекции. Для этого дается три календарных дня. О том, что необходимо пройти тест, вам напомнят на пункте пропуска. После этого приходите в любую лабораторию, которая оказывает платные медицинские услуги (если у вас нет симптомов), и обследуетесь на COVID – этого достаточно. Вы вправе проинформировать нас, что вы – законопослушный гражданин, направив результаты теста в Управление Роспотребнадзора (на сайте ведомства указан адрес электронной почты). Хотя в обязанности ваши это не входит.

- Если супруг, с которым мы не живем, но 10 дней назад общались, заболел коронавирусом, мы считаемся контактными лицами?

- Если ваш супруг об этом заявит, когда сотрудник Роспотребнадзора его будет спрашивать в рамках эпидемиологического расследования, то вы будете считаться контактным лицом. Вам придется уйти на самоизоляцию, начиная с даты контакта, и обследоваться на коронавирусную инфекцию.

Комментарий Елены Бабура: Если в результате исследования был получен положительный результат на коронавирус, данную информацию из медицинской организации мы передаем в министерство здравоохранения Калининградской области. В свою очередь, минздрав поручает главным врачам медучреждений позвонить этим людям и уточнить, имеются ли у них симптомы заболевания, чтобы подтвердить диагноз.

- Я медработник и периодически сдаю мазок на коронавирус. В субботу сдал очередной, в воскресенье почувствовал себя плохо, сделал компьютерную томографию, и у меня обнаружили пневмонию. Теперь сижу дома на больничном и не знаю, что делать дальше.

- Рекомендую сказать врачу, который лечит вас от пневмонии, что у вас пневмония не простая, а коронавирусная. И врач должен решить – продолжать лечить вам амбулаторно или предложить госпитализацию. В первом случае он назначит вам по завершению лечения повторное обследование на COVID, организовав забор мазков на дому. При получении двух отрицательных результатов с интервалом не менее суток врач закрывает больничный лист, и вы возвращаетесь на работу. Во втором случае алгоритм тот же самый, но все делается в стационаре.

Презумпция невиновности

- Три дня назад я сдала тест на коронавирус. Результат положительный. Я вызывала врача на дом, меня сейчас лечат. Но я больше о членах семьи беспокоюсь. К нам кто-то приедет из Роспотребнадзора? Нужно ли вызывать врача для мужа или он пока может идти на работу?

- Мы с вами обязательно свяжемся по телефону, чтобы уточнить контактировавших с вами лиц и передать под медицинское наблюдение. Нет, муж не может идти на работу, он также должен сидеть дома на основании постановления Главного санитарного врача об изоляции, которое ему будет выдано (лично или переслано по адресу электронной почты, если таковая имеется). Наряду с этим после обращения в медицинскую организацию ему должны открыть больничный лист. На 10-й день от начала наблюдения вашего мужа протестируют на коронавирус.

Комментарий Елены Бабура: В основном звонят те, кто решил самостоятельно обследоваться на кронавирусную инфекцию в лаборатории, не указав при этом, что имеет симптомы заболевания. И дальше не знают, как поступать.

- Приехали из-за рубежа, сдали тесты на коронавирус, результаты будут только через несколько дней. А до этого момента что нам делать – нас не оштрафуют?

- Вы прибыли авиатранспортом? Тогда вам дается три календарных дня для того чтобы протестироваться. А пока сидеть дома и ждать результатов. Если вы предприняли все меры, чтобы пройти обследование, уверяю, никто к административной ответственности вас привлекать не будет. Административные протоколы составляются в отношении лиц, не прошедших обследование в установленный срок.

- Сын вчера вечером прилетел самолетом, нужно сдать тест на коронавирус, но мы не можем никуда попасть – никто не доступен, электронная запись заблокирована, дозвониться никому не возможно. Ближайшая возможность – только на субботу. А ведь сыну штраф светит – сказали, что 40 тысяч рублей, если не сдаст тест в течение 48 часов. Меня уже трясет от всего этого!

- Ну, раз вы загодя не знали, что он прилетит, остается единственная возможность – записать сына на платный тест любой лаборатории. А потом прикрепить полученный результат к соответствующей ссылке на сайте госуслуг. Не будет никакого штрафа, если вами предприняты все меры, чтобы пройти соответствующее обследование. Как вы докажете, что исчерпали все возможности до истечения установленного срока? Мы вам поверим!

ЦИФРА

По состоянию на начало октября в Калининградской области составлено уже около 50 административных протоколов по фактам нарушении антиковидного законодательства.