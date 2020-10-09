«Мы хотели помочь ему добраться до дома»: свидетель-полицейский рассказала, как задержали Ивана Вшивкова

В деле появляются все новые и новые подробности. Фото: Иван МАРКОВ

9 октября в суде Московского района продолжился процесс по делу о гибели 36-летнего жителя Черняховска Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в ОМВД по Московскому району Калининграда в ночь с 19 на 20 октября прошлого года. На заседании выслушали показания замначальника полиции УМВД России по Калининградской области Александра Бакланова (он помог разобраться в полномочиях находившихся в дежурной части полицейских), дежурного дежурной части Московского района Артема Рябова (он проводил личный досмотр Вшивкова перед помещением в камеру, после чего отправился спать), а также сотрудницы ППС Алены Непомнящих – ее показания помогли понять, за что именно задержали Ивана.

Непомнящих помогла восстановить цепочку событий того вечера. Оказалось, что началось все с отопления: на улице 19 октября было нехолодно, но батареи грели нещадно.

- В отделе было очень жарко, - рассказала Непомнящих, - настолько жарко, что мне стало плохо, и я попросила дежурного проехать с нарядом до аптеки и купить что-нибудь от головы.

Непомнящих села в машину с сотрудниками Погореловым и Колтуновым и, пока они ехали до аптеки, на Автомобильной, недалеко от магазина «Спар», полицейские заметили, как «через дорогу в неположенном месте начал переходить гражданин Вшивков».

- Он не то, чтобы переходил, а вывалился на дорогу, настолько был пьян, - продолжает Непомнящих. - Это было очевидно. Естественно, наряд остановился.

По версии Непомнящих, у полицейских изначально не было желания оформить протокол на нетрезвого гражданина, но последний решил скрыться, «вел себя вызывающе и не шел на контакт».

Когда Вшивкова посадили в машину, прибежала его сестра Александра. Непомнящих вспомнила, что та начала кричать: «Ты мне обещал, что так себя вести больше не будешь. Ты же знаешь, что я в положении, и все равно так себя ведешь!» и даже принялась бить своего брата. Полицейские объяснили, что «составят на Ивана административный протокол по мелкому хулиганству, потому что он ругался в общественном месте», и отпустят.

Когда Александра привезла в отдел паспорт Ивана, он начал кричать, чтобы она ехала домой. Полицейские объяснили ей, что брата оставят до утра, чтобы он «проспался», сестра согласилась, якобы подтвердив, «когда он нетрезвый, то не очень управляемый».

Дальнейшие показания Алены Непомнящих мало отличались от слов других свидетелей. Она вспомнила, как Вшивкова посадили в камеру к другому задержанному, с которым они подрались, как их разнимали сотрудники дежурной части, как она дала Николаю Плебуху наручники, которыми на время сковали Ивана. Далее, по ее словам, Вшивков пытался сбить камеру наблюдения сначала при помощи подушки, а потом пластиковой бутылкой. Чем все закончилось, Непомнящих узнала только на следующий день, так как она из-за головной боли отпросилась домой у лейтенанта Андрея Шейпакова.

Однако когда мать погибшего начала задавать вопросы, стали всплывать подробности. Во-первых, Непомнящих заявила: «Я не утверждала, что Вшивков совершил мелкое хулиганство», после чего рассказала, что полицейские «хотели сделать ему замечание и, возможно, помочь добраться до дома».

- Вы, когда в машину его сажали, хотели на него протокол составить? – переспросила Ольга Вшивкова.

- Я конкретно не собиралась на него ничего составлять, потому как на тот момент в мои обязанности это не входило, - ответила Непомнящих.

- А когда вы у мониторов в дежурной части собирались, вы помните, что говорили? В тот момент вы произнесли: «У меня шесть мелких есть, мне хватит». Что-то можете пояснить по этим своим словам?

Непомнящих надолго задумалась, после чего ответила, что не поняла вопроса. Однако присутствовавшие в зале тут же сообразили, что речь идет о так называемой «палочной системе», и что задержавшие Вшивкова полицейские, судя по всему, всего лишь выполняли норматив по составлению протоколов.

- Вам отдали наручники, и вы уехали домой, так? – продолжила мать Вшивкова.

- Так, - ответила Непомнящих.

- И последний вопрос. Вы помните свои слова «чувствую, сегодня будет весело, а мне приходится уезжать домой»?

Ответить на вопрос не дала уже судья.