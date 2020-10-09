В Калининграде обнаружили 300 мешков с человеческими костями

Как именно мешки попали в форт, выясняют следователи. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Калининградцы бурно обсуждают шокирующую находку, сделанную в форте № 1 «Штайн». Сегодня стало известно о том, что там обнаружили 300 мешков с человеческими костями.

Проверку оперативно провели в Следственном управлении СКР по Калининградской области.

- По предварительным данным, указанные мешки доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, занимавшейся археологическими изысканиями на строительных объектах, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Следствие намерено детально установить все обстоятельства произошедшего и дать им надлежащую правовую оценку.

Как стало известно «Комсомолке», кости - с высокой долей вероятности - могут принадлежать французским солдатам армии Наполеона. Останки обнаружили при строительстве торгового центра «Европа» еще в июне 2006 года. На кладбище наткнулись при рытье котлована. По пуговицам с мундиров археологи предположили, что захоронение было сделано в эпоху наполеоновских войск. Позже просочилась информация, что кости увезли в Москву, после чего их след затерялся, но, похоже, большинство останков все это время находилось в Калининграде.