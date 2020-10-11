«Эх, сейчас бы в Калининград, в наш дом на Ремонтной…»

Таким Алексей Леонов стартовал из Калининграда. Фото: Архив автора

11 октября 2019-го в Калининград приехал летчик-космонавт Герой РФ Роман Романенко – сын летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза Юрия Романенко. Романенко-младший не был у нас с 1985 года. И вот – наконец собрался. Встреча с ним состоялась в лицее № 23, где учился его отец. А после того, как она завершилась, в информационных лентах появилась новость с пометкой «молния»: на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов…

Впервые посмотреть на монумент Леонов приехал вместе с дочкой. 1980 год. Фото: Архив автора

В общем, в тот день словно была передана эстафета поколений в нашем символическом отряде земляков-космонавтов.

Зная Романа Романенко с детства (семьи земляков-космонавтов в Звездном городке жили в одном подъезде), Леонов следил за его судьбой. А когда тот 27 мая 2009-го первый раз отправился в космос, Алексей Архипович не скрывал радости:

– Рома – прекрасный парень, всегда верил в него, – сказал он мне тогда. – 30 мая у меня день рождения, 75 лет исполняется. Рома сделал мне отличный подарок!

11 октября 2019-го, будучи в Калининграде, Роман Романенко написал у себя в соцсетях: «Глубокоуважаемый Алексей Архипович, вечная память…» А калининградцы потянулись на проспект Мира к монументу землякам-космонавтам. И уже вскоре у памятной доски с профилем Леонова все было в цветах и поминальных свечах.

Год назад калининградцы несли цветы и поминальные свечи к леоновской памятной доске на монументе землякам-космонавтам. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Наверное, сегодня там тоже цветы и свечи. Этот сквер стал главным леоновским местом в Калининграде. С одной стороны от монумента (ему, кстати, в нынешнем году 40 лет исполнилось) – липа, посаженная Леоновым. С другой стороны – граффити на заборе: улыбающийся Леонов в скафандре.

«Космический» сквер возник именно тут не случайно. Напротив него – улица Космонавта Леонова (бывшую Большую Почтовую переименовали в 1965-м после его исторического выхода в открытый космос). Пять лет назад «имени Леонова» стала и библиотека в начале улицы. А весной 2018-го на стене 9-этажки, открывающей улицу, появилось панно в его честь. И хоть сюжет здесь тот же, что на граффити в сквере, эта уличная картина – просто произведение искусства. Недаром люди порой специально приезжают сюда, чтобы своими глазами взглянуть на работу калининградского художника Глеба Михайлова.

Один из наших разговоров с Леоновым был накануне 12 апреля – Дня космонавтики. И он вдруг спросил:

– А костры в апреле в Калининграде еще жгут?

Дескать, не знаю, как нынче, а раньше по весне они дымили по всему городу. Снег сошел, народ начинал прибираться вокруг своего жилья. И всюду жгли старую листву, ветки.

– Очень мне нравился запах тех костров, до сих пор помню тот дух. Наша семья по весне тоже наводила порядок у себя в палисаднике, костерок трещал, дымился. Эх, вернуться бы сейчас в наш дом на Ремонтной…

Тот самый дом на улице Ремонтной. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вот и улица Ремонтная, дом № 1 – тот самый. За минувшие годы тут мало что изменилось. Потому не так уж и сложно представить, как 19-летний выпускник школы № 21 Алексей Леонов вышел однажды из этого домика и, бросив «прощальный взгляд», решительно зашагал к остановке, чтобы ехать на вокзал. Впереди была новая взрослая жизнь – учеба на военного летчика.

Конечно, никто и подумать тогда не мог, как в итоге высоко взлетит этот простой парень из Калининграда. Но и став человеком-легендой, для калининградцев он навсегда остался своим.

Дерево, посаженное Алексеем Леоновым. Фото: Архив автора

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексей Архипович Леонов впервые полетел в космос в 1965 году, совершив первый в истории выход в открытое космическое пространство. В Калининграде после этого учредили звание почетного гражданина, присвоив его Леонову.

В 1975-м он стал одним из участников первого международного космического проекта «Союз-Аполлон».

В 2015-м ему было присвоено звание почетного гражданина Калининградской области.

Леонов родился 30 мая 1934-го в Кемеровской области. Но Калининград, куда его семья переехала в 1948-м, называл второй родиной. В городе, где прошли детство и юность, где похоронены родители, бывал при каждой возможности.

Дважды Герой Советского Союза Леонов скончался в Москве 11 октября 2019-го после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище.