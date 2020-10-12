Блондинка из Гурьевска: «Если помыла голову водой из-под крана – волосы ржавеют»

Вот такие фото жители Гурьевска выкладывают в соцсети. Фото: СОЦСЕТИ

«Нефть» в квартире

В Гурьевске всегда было не очень хорошо с качеством водопроводной воды, но в последние месяцы ситуация стала просто аховой. Чуть ли не каждый день в социальных сетях появляются посты похожего содержания: «Вот, решил сегодня умыться…» И – фотография крана, из которого льется струя коричневого цвета. «Я блондинка, мою голову питьевой водой, потому что если из-под крана, они становятся ржавыми», - пишет Наталья с улицы Заречной. А пару раз опубликовали и вовсе пугающие снимки: как будто не вода течет в Гурьевске, а натуральная нефть! «Мы скоро разбогатеем», - читаем ироничный комментарий под постом.

Истоки (уж извините за каламбур) проблемы в общем и целом понятны. Город интенсивно растет, за последние 10 лет население некогда компактного и патриархально-тихого райцентра увеличилось почти вдвое. Новые микрорайоны выросли возле улиц Фабричной и Советской, пресловутая «Санта-Барбара», где раньше были только особняки, превратилась в квартал многоэтажек. Добавьте сюда «Новую резиденцию» - крупный жилой массив среди поля. При этом коммунальные сети (и это признают местные власти) остались все теми же – ветхими, явно не отвечающими современным требованиям. Да и не только в сетях дело. Старенькая станция водоподготовки рассчитана на совершенно другие объемы и давно требует реконструкции.

Пострадали от «шлака»

Татьяна Сайдашова с улицы Прохладной признается, что если из крана идет чистая вода, то это – настоящий семейный праздник. Родители ликуют вместе с маленьким ребенком. Увы, но такое бывает редко. Зато отключения воды в последнее время участились, что называется, со всеми вытекающими последствиями.

- После очередного такого перебоя из крана полился какой-то шлак, - рассказывает девушка. - Он шел весь вечер и утро следующего дня. Впоследствии чего сломался бачок унитаза, потому что все детали оказались покрыты этой мерзкой жижей.

В квартире Татьяны, как и у многих жителей Гурьевска, установлен газовый котел, которому от грязной воды приходится ой как несладко. А это вам не унитазный бачок - ремонт агрегата может обойтись в 15 тысяч рублей, замена же, в лучшем случае, в 50 тысяч.

- Вы пробовали бороться за чистую воду? – спрашиваем у Татьяны.

- Конечно! С претензиями звонила в «Водоканал», спрашивала: «Почему так получается, что людей не оповещают об отключении воды, и что делать со сломанной сантехникой?». В ответ они просто бросили трубку. Когда, наконец, дозвонились в управляющую компанию, те прислали гонца, который должен был бесплатно устранить поломку сантехники. Но в итоге с меня еще и содрали деньги за ремонт. Как эффективно бороться со всем этим, я, к сожалению, не знаю.

«Резиновые» сроки

Зато знает горожанин Вадим Филиппов. И уже пытается что-то изменить. Он живет в Гурьевске три года, а в апреле 2020-го начал собирать всех неравнодушных, чтобы наконец-то решить проблемы с качеством воды.

- Сейчас только идет сбор людей. Определяю позицию каждого, чтобы она была единой - для подписания и отправки жалоб в местную администрацию, - рассказывает Вадим. – Я уже получил два ответа от местной власти, которые противоречат сами себе. Нам дают обещания, однако не выполняют их.

- Как это? – удивляемся.

- А так. Постоянно переносят сроки исполнения работ.

Филиппов выдвигает предельно простые требования: установить факт подачи грязной воды и быстрее начать работы по реконструкции станции водоподготовки на улице Лесной. Первый запрос в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области был отправлен в начале апреля. В конце того же месяца пришел официальный ответ, в котором сообщается: «В настоящее время МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» заключен контракт на разработку проектной документации по Объекту (реконструкции существующей станции водоподготовки – Ред.). Плановый срок окончания разработки проекта – май 2020 года. Реализация проекта запланирована на вторую половину 2020 года».

Но так как и во втором полугодии особых сдвигов в работе Вадим не заметил, он в сентябре решил отправить еще один запрос. И вновь получил ответ. Но в новом документе даты по реконструкции объекта оказались другими: окончание разработки проекта перенесено на 30 октября, а строительные работы назначены на следующий год.

Вода не соответствует норме

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей по результатам экспертизы установила, что вода не соответствует гигиеническим требованиям: она мутная и превышает нормы содержания железа.

- Грязная она постоянно. За последние полторы недели такая вода шла каждый день. Ни пить, ни мыться невозможно, - говорит Вадим Филиппов. - Она не просто грязная, иногда вообще из крана течет какая-то жижа с запахом болота. Фактически, я расцениваю это как угрозу жизни и здоровью людей.

Вадим уверен, что многие жители Гурьевска попросту перестали бороться за возвращение хорошей воды в дома - потому что элементарно устали. Также считает и Татьяна Сайдашова.

- А что даст мой комментарий? Все равно проблема не решится, - уверена она.

Как бы то ни было, но в настоящее время воду для пить и приготовления пищи гурьевцы вынуждены покупать в городских магазинах. Минимальная цена – 4 рубля за литр. А мыться приходится тем, что течет из-под крана. К слову, платят жители города за эту подозрительную субстанцию, как за нормальную воду. Никаких скидок на форс-мажор не предусмотрено.

- Пытаемся эту воду отстаивать, но на стенках ванны остаются большие хлопья. Каждый выкручивается, как может. Люди, которые установили фильтры, демонстрируют их иногда их на собраниях. И то, как эти фильтры выглядят - это вообще ужас, - вздыхает Татьяна Сайдашова.

ОФИЦИАЛЬНО

«Требуются колоссальные затраты и долгое время»

Местные власти, разумеется, в курсе проблемы с качеством гурьевской воды, но разводят руками: слишком велика задача и слишком больших денег требуется для ее решения. Но мы, мол, стараемся.

- Кардинальным образом решить проблему с водой в округе возможно только путем колоссальных затрат, - признался в интервью местной газете «Наше время» Александр Токаев, заместитель главы администрации Гурьевского городского округа по ЖКХ и строительству. - По предварительным расчетам, на реконструкцию всей системы водоснабжения необходимо более 4,5 млрд рублей и 7-10 лет работы.

Нужно увеличивать число скважин, откуда поступает вода, регулярно их чистить, менять трубы, а главное – капитально реконструировать станцию водоподготовки на улице Лесной. Это должно увеличить объем «выхода» чистой воды на 2 тысячи кубометров в сутки. Наверное, и этого мало при нынешних темпах роста Гурьевска, но хоть что-то. Начало работ запланировано на следующий год. Однако, учитывая, насколько «быстро» здесь строится инфраструктура (например, второй выезд из города – дорога длиной менее 5 километров – возводится, если считать вместе с подготовкой проектно-сметной документации, уже лет пять), ждать придется еще очень и очень долго. Все это время вода в Гурьевске будет ржавой и при этом золотой для кармана потребителей.