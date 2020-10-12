«Он звал на помощь, а в дежурной части смеялись»: полицейский рассказал, почему Ивана Вшивкова не выпускали из камеры с кипятком

Алексей Колтунов пытался спасти Ивана Вшивкова. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник в суде Московского района Калининграда состоялось очередное заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской. На этот раз опрашивались три свидетеля: сотрудники ППС Алексей Колтунов и Роман Погорелов, участвовавшие в задержании Ивана на улице Автомобильной, а также еще один сотрудник полиции – Олег Власов.

«Кто смелый, заходите»

Самые подробные показания дал Алексей Колтунов. Полицейский признался, что в ночь с 19 на 20 октября прошлого года пережил сильнейший шок: он слышал, как Вшивков звал на помощь, пытался добиться, чтобы открыли дверь в камеру, а потом вытаскивал задержанного из заполненного кипятком помещения и помогал медикам.

Колтунов, как и другие свидетели, рассказал о поведении Вшивкова до трагедии. Вспоминил, как Иван «выносил дверь» своей камеры и подрался с другим задержанным, после чего был переведен в другую камеру. Через некоторое время Колтунову позвонил начальник смены дежурной части Николай Плебух, он рассказал, что задержанный продолжает буянить и повредил камеру видеонаблюдения.

- Когда мы приехали, Николай открыл камеру. Ее сначала даже не получалось открыть, потому что Иван держал дверь изнутри. Когда все-таки открыли, Иван отбежал в конец помещения и стал говорить: «Кто смелый, заходите». Я был самым первым, а Иван разбегался и замахивался на меня ногой. Чтобы не получить удар, я ногу под себя подгибал.

Примерно с третьего разбега Иван потерял равновесие, и полицейским удалось втроем его скрутить и заковать в наручники.

«Помощь предлагал только задержанный»

После этого Колтунов и Погорелов снова уехали на патрулирование и задержали на улице Летней неадекватного мужчину, размахивавшего ножом. В отдел вернулись в начале четвертого ночи и встретили у входа сотрудников, сдавших свою смену.

По словам Колтунова, перед одной из камер была метровая лужа воды, но полицейских это не смущало, и они расходились и разъезжались по домам. Командир взвода ППС Андрей Шейпаков пояснил Колтунову, что потоп случился из-за Вшивкова, повредившего трубу отопления. В итоге, в коридоре остались только двое: Колтунов и его задержанный, у которого он забрал нож. Тут полицейский услышал крики.

- Начались крики о помощи из камеры, - рассказал Колтунов. – Я поначалу думал, что там никого нет. Я неоднократно обращался в дежурную часть: «Ребята, что происходит? Надо что-то решать!». Но ребята были загружены, все были на звонках. В итоге, мне предложил свою помощь задержанный, так как он видел, что вода прибывала. Когда крики прекратились, либо Николай открыл окошко (для подачи пищи – Ред.), либо я – не помню. Но я увидел, что Иван уже терял сознание. Он пытался перевернуться с положения на спине. С кушетки слетел матрас с одеялом, и он пытался забраться на этот островок. Я вижу, что он силы теряет. Николай открыл дверь, и я вошел первым. Подойти было тяжело, так как струя кипятка фонтанировала как из душа. Мне пришлось под этой струей взять его за ноги и потащить на себя. Потом я перехватил его за руки, стал вытаскивать его из камеры, следом за мной зашел Николай, взял его за руки, и мы вместе его из камеры достали.

«На него струился кипяток»

Когда Колтунов освободил топчан, чтобы уложить туда Вшивкова, он заметил, что задержанный успел нахлебаться горячей воды.

- У него был кашель, и он откашливался пеной, - продолжал свидетель. – Пока «скорая» ехала, мы оказывали доврачебную помощь и удерживали его в положении на боку. Когда прибыла врач, она очень нервничала от увиденного и не могла нормально оказать помощь. Она переживала и не могла укол сделать, так как у нее дрожали руки. Я помогал ей. В «скорой» я попросил гибкие носилки, чтобы транспортировать Ивана. Николай в это время помогал капельницу поставить. Утром я узнал, что Иван Вшивков умер в больнице.

Отвечая на вопросы в суде, Колтунов рассказал, что, несмотря на крики задержанного «откройте дверь» и «помогите», в дежурной части царила какая-то странная атмосфера: Иванов и Захарова улыбались, у них «юморок проскакивал». Сам же Колтунов дверь открыть не мог, так как закрывалась она отверткой, находившейся в дежурной части.

Во время предварительного следствия Колтунов рассказывал, что Иванов и Захарова громко смеялись над Вшивковым, сравнивая его положение с нахождением в бане или сауне. Плебух же пытался хоть что-то предпринять и «находился в напряженном состоянии».

- Он пытался вызвать аварийную службу, но у него ничего не получалось, поскольку сам он лишь суетился, а его коллеги Иванов и Захарова его не слушали и ничего не предпринимали, - рассказывал Колтунов.

Далее свидетель в подробностях рассказал, что он увидел в камере, когда ее открыл Плебух.

- Вшивков лежал на спине головой к батарее, его руки находились перед ним, поза боксера. Он лежал в луже, а все помещение было затоплено горячей водой на 2-3 сантиметра. Было ощущение пребывания в сауне. Температура около 80-90 градусов. Вшивков стонал и хрипел и пытался перевалиться на матрас. На него сверху в область головы струилась горячая вода, он был с голым торсом и в одних брюках.

К показаниям о том, как задержанного вытаскивали из камеры, Колтунов добавил: «Когда я взял за руки Вшивкова, а Плебух за ноги, то кожа с мест, где я держал, стала слезать и осталась у меня на руках». Также, по словам Колтунова, прибывшая на место фельдшер сказала, что впервые в жизни видит такие ожоги.