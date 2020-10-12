Светлана Сивкова – о музейном корпусе-шаре в Калининграде: Для меня это трагедия

Внутри нового корпуса уже смонтированы практически все аквариумы. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается стройка корпуса-шара Музея Мирового океана по проекту архитектора Олега Романова из Санкт-Петербурга. Новые сроки сдачи необычного объекта – 31 декабря. О промедлениях и о том, что уже много раз менялись заказчики и подрядчики, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор музея Светлана Сивкова.

- Трагедия. Для меня все это трагедия, - призналась Сивкова. - Мы сделали самую сложную, гигантскую работу: свайные основания, шпунтовые ограждения от реки. Построили Военно-морской центр, здание-кубик, как мы его называем, построили фондохранилище. В 2015 году было принято решение функции заказчика передать Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. Я пережила уже пять дирекций. Сейчас дирекция перешла в министерство строительства. Терпения нет никакого! Кроме того, сколько раз менялись подрядчики за это время! А кто виноват? Музей Мирового океана? Мы сейчас отвечаем за архитектуру и внутреннюю начинку, за то, чтобы все правильно было сделано. Мы контролируем, как выгодополучатель, но не можем влиять, не знаем, как «ходят» деньги. Подрядчик сейчас хороший, и не надо его менять.

Светлана Сивкова называет корпус-шар «Планету Океан» храмом науки и грандиозным зданием. Его центральный зал имеет высоту 18 метров.

Интересно, что в новом корпусе смонтированы практически все аквариумы, готовы и ждут своего часа судомодели и предметы-экспонаты, такие как скелеты животных. Скоро в Калининград привезут геологическую коллекцию.