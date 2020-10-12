Прямой разговор с Tele2: о перспективах сети 5G и модернизации сети в Калининградской области

Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин. Фото: Александр Подгорчук

На дружескую беседу за чашкой кофе Дмитрий Лопатухин и Максим Замахин пригласили представителей ведущих СМИ Калининграда. Обойти тему пандемии, конечно же, не удалось, но коронавирус и его влияние были далеко не единственными предметами разговора.

Новая реальность

За время пандемии объем дата-трафика в сети Tele2 по всей стране вырос на 30%, а в Калининградской области на 23%, при этом основное потребление переместилось из городов в районы области – сказался перевод сотрудников на удаленную работу.

- Такую тенденцию мы наблюдаем практически во всех регионах, - отмечает Дмитрий Лопатухин. - Если говорить о выручке компании в целом по стране, то второй квартал мы закончили на уровне +15,6% к аналогичному периоду прошлого года. Это достойный показатель с учетом того, что в период всеобщей самоизоляции подключение новых абонентов иногда падало практически до нуля.

Директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин. Фото: Александр Подгорчук

В разгар туристического сезона всплеску трафика в Калининграде поспособствовали и многочисленные гости области. Инфраструктура Tele2 с резко возросшей нагрузкой на сеть успешно справилась.

- Летом нам не пришлось предпринимать каких-либо особых мер, потому что еще в 2019 году мы очень много строили и серьезно модернизировали сеть, - объясняет Максим Замахин. - По объему инвестиций в развитие сети Tele2 Калининградская область на Северо-Западе уступает только Санкт-Петербургу.

Оперативно реагировать на изменение нагрузки оператору позволяет специальная автоматизированная система. Анализируя данные, она способна определить, какой из базовых станций понадобится усиление. Увеличить емкость сети на любом конкретном участке оператор может дистанционно, благодаря чему абоненты всегда имеют в своем распоряжении быстрый интернет и уверенный прием голосового сигнала.

Про 5G

В августе 2019 года Tele2 стала первым оператором в нашей стране, который создал опытную зону 5G в центре Москвы на Тверской улице от Кремля до Садового кольца. Кроме того, любой желающий может прийти в салон связи оператора и лично оценить работу сети пятого поколения. Впрочем, в Tele2 не скрывают: рассчитывать на скорое и повсеместное внедрение 5G пока не стоит. По-прежнему не решен вопрос с выделением необходимых частот. Кроме того, переход на новый стандарт потребует миллиардных инвестиций.

- Конечно, сеть 5G позволит совершить колоссальный рывок во многих отраслях, но пока нельзя говорить о том, что в этом назрела острая необходимость. Возможности существующей сети 4G полностью отвечают большинству потребностей и обычных пользователей, и бизнеса. Именно поэтому мы продолжаем активно развивать 4G и по объемам строительства сети вышли в лидеры отрасли, что подтверждается данными Роскомнадзора, - говорит Дмитрий Лопатухин.

Об услугах и тарифах

На сегодняшний день Tele2 окончательно отказался от формата дискаунтера, с которым компания изначально выходила на рынок:

- Сейчас это был бы путь в никуда. Практика показывает, что абоненты готовы платить, условно, на 100 рублей больше, но получать при этом максимум трафика, - рассказывает Дмитрий Лопатухин.

- Наша позиция проста: мы хотим давать лучшее за те же деньги, хотим быть любимым оператором, а, значит, должны создавать интересные и выгодные продукты и услуги.

По предположениям Дмитрия Лопатухина, мобильные операторы продолжат постепенно исключать из линейки тарифные планы с безлимитным интернетом. И дело вовсе не в желании сэкономить на клиентах.

- Получается замкнутый круг. Чтобы обеспечивать качественное оказание услуги, операторы вынуждены строить все больше и больше вышек. Увеличиваются затраты на развитие и обслуживание сети, что приводит к удорожанию тарифов. При этом мы видим, что на самом деле многим достаточно довольно небольших объемов трафика, безлимит покупают просто «про запас». У нас есть тарифные планы, куда включены 40 гигабайт интернета, но реальное потребление обычно составляет 6-8 гигабайт в месяц. Именно поэтому мы первыми на рынке разрешили своим абонентам переносить неиспользованные остатки трафика на следующий месяц и делиться ими с другими клиентами по всей стране. Есть «Маркет Tele2», где клиенты могут сами легко продать оставшиеся минуты, гигабайты и SMS. Все эти сервисы пользуются большой популярностью. Повышения тарифов у нас в ближайшее время не планируется.