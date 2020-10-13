Дочь космонавта Пацаева просит президента защитить легендарный корабль в Калининграде

«Пацаеву» необходим ремонт, который не проводился 20 лет. Но сегодня так и не решен вопрос – кто за этот корабль-легенду в ответе. Фото: Александр КАТЕРУША

О том, что судно «Космонавт Виктор Пацаев», которое используется калининградским Музеем Мирового океана, могут продать на слом, если «Роскосмос» не примет срочных мер по его спасению, говорили еще пять лет назад. Тогда на «Пацаеве» проходили сеансы связи с Международной Космической Станцией. А потом контракт на использование судна для приема данных с МКС закончился.

В безвыходной ситуации за судно космической связи в очередной раз заступилась дочь легендарного космонавта Светлана Пацаева. Она составила петицию к президенту, выложила ее в интернет и просит неравнодушных подписываться.

Петицию подписали уже около 500 человек.

- Я не очень хорошо отношусь к таким формам обращения, как петиции. Но это когда терпение совсем исчезает, и ты понимаешь, что ничего невозможно сделать. На это и пошла Светлана Пацаева. Она исключительно деликатный человек, долго время ожидала, слушала, ей обещали, говорили. Но воз и ныне там. Ничего не решается с «Пацаевым», она вынуждена была принять такое решение, - сказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова в эфире радио «Комсомольская правда Калининград».

По словам Светланы Сивковой, на борту «Пацаева» сейчас сокращенный экипаж из трех человек – охраняют судно и ухаживают за ним.

- Это сложно – сохранить корабль. И это происходит с 2017 года, когда корабль прекратил работать на космос и когда встал вопрос: «Кто его заберет?». Мы были уверены, что судно передадут министерству обороны, и оно будет принадлежать парку «Патриот». Решение было обговорено, проводили совещания. Но все тянется и тянется… На вопросы ветеранов космического флота, ответ был дан: «Возможно, министерство культуры или Калининградская область или «Роскосмос» отремонтируют судно, и после этого оно будет принято в парк «Патриот», - говорит Светлана Сивкова и отмечает, что корабль при этом останется в Калининграде.

Вероятно, решить вопрос должны совместно все заинтересованные организации. Обратиться в правительство за помощью? Наверное, да. Как обычно все упирается в большие деньги, и их как всегда нет.

«Пацаеву» необходим ремонт, который не проводили более 20 лет. Для сравнения последнее докование и ремонт судна «Витязь» обошлись в 60 миллионов рублей.

Напомним, «Пацаев» – последнее в России уникальное судно космической связи, которое пришло в Калининград по инициативе Алексея Леонова. И сегодня корабль оказался никому не нужен.