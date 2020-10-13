Тайна 300 мешков с костями: как останки солдат Наполеона попали в форт №1 Калининграда

Вот в таком виде мешки с человеческими останками хранятся в помещениях форта № 1. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

На останки в мешках наткнулись новые собственники форта № 1 «Штайн». Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы на прошлой неделе.

- Обнаружено порядка трехсот мешков с костными, предположительно человеческими, останками, - заявили в региональном управлении Следственного комитета и начали доследственную проверку.

По предварительным данным, мешки привезла на территорию форта компания, занимавшаяся с 2013 года археологическими изысканиями на строительных объектах.

С высокой долей вероятности кости могут принадлежать солдатам армии Наполеона. Останки обнаружили при строительстве торгового центра «Европа» еще в июне 2006 года. Тогда по пуговицам с мундиров археологи предположили, что захоронение было сделано в эпоху наполеоновских войн.

Но как останки оказались в форту? Кому действительно принадлежат и почему пролежали там столько лет?

Некоторые СМИ сообщили, что ответ на эти вопросы есть только у руководителя тогдашней археологической экспедиции Александра Хохлова. Но он умер. Мол, и спросить теперь не у кого.

Однако, к счастью, все оказалось совсем не так. «Комсомолке» удалось дозвониться до «покойного». Выяснилось, что эта неточность – не единственная в деле о костях.

- Пишут, что вы умерли, - сообщаю археологу.

- Да, мне уже неоднократно говорили, что я умер, - отвечает Александр Хохлов. Голос его бодр и уверен. – На эти сообщению я реагирую… как к ошибочной информации (смеется). Умер начальник раскопа Александр Козлов, который работал на этом объекте [на стройплощадке «Европы]. Все-таки я жив, я не умер. Я сейчас в экспедиции в Севастополе. Мы проводим работы, связанные с выявлением объектов Крымской войны 1854-1855 годов. Найдены места неизвестных ранее воинских кладбищ того времени. Что касается обнаруженных останков в Калининграде, то в их количестве есть тоже определенная ошибочная информация. Действительно, некоторое количество – не более 50-60 – черных пакетов с человеческими останками, которые были получены при раскопках, находятся в помещении форта №1. Они подготовлены к перезахоронениям. Мы сейчас как раз ищем организации, которые могут участвовать в этих мероприятиях. Подавляющая часть материалов, которые находятся в светлых мешках, – это то, что не имеет отношения к человеческим останкам вообще. Это отсортированные кости животных из культурного слоя нескольких раскопов города Калининграда, они подготовлены к утилизации.

Александр Хохлов. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказал Александр Хохлов, еще в 2011 году при посещении форта губернатор Николай Цуканов предложил организовать перезахоронение человеческих останков. Планировалось, что это произойдет в 2012 году.

- Это перезахоронение по независящим от нас причинам не состоялось. Остальная часть коллекция была вывезена логистическими компаниями за пределы Калининградской области. Часть находится в музее антропологии МГУ, с частью работают специалисты. Это уникальная коллекция.

Александр Хохлов подтвердил, что останки, хранившиеся на территории форта №1, принадлежат военнослужащим великой армии Наполеона. Также там есть кости, найденные в районе улицы Дзержинского, неподалеку от Фридландских ворот.

- Это захоронение, возможно, связано тоже с событиями наполеоновских войн. Останки, возможно, принадлежат жителям Кенигсберга и русским солдатам. Они также были приготовлены к захоронению, были размещены в помещениях форта, – говорит археолог. – Сейчас же идет процесс передачи объекта другому пользователю. Комиссия, осматривающая форт, не имея информации о том, кто разместил там эти коллекции, поспешила обратиться в следственные органы. Об этом я и узнал. Но не понял, почему подняли шум? Как будто это сенсация.