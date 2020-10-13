Полиция Калининграда арестовала мужчину, поцеловавшего первоклассницу во дворе гимназии

Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Полиция арестовала 47-летнего мужчину, который утром 9 октября проник во двор гимназии в Зеленоградске Калининградской области, схватил и поцеловал в губы первоклассницу. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.

Полицейские тщательно опросили жителей близлежащих домов, а также прохожих, установили точные приметы злоумышленника и выяснили примерный маршрут его передвижения по городу. Позже удалось установить личность мужчины, задержать его и передать следователям регионального управления СКР. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-служба Зеленоградского районного суда, арестованного подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка - это особо тяжкое преступление. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 11 декабря 2020 года.

По данным следствия, арестованный злоупотребляет алкоголем, в состоянии опьянения проявляет агрессию, ведет асоциальный образ жизни, не работает и не имеет постоянного источника дохода. По месту временного жительства характеризуется отрицательно.