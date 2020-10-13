Умер худрук Калининградского областного драмтеатра Михаил Андреев

Михаил Андреев. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня стало известно, что в Больнице скорой медицинской помощи Калининграда скончался художественный руководитель областного драмтеатра Михаил Андреев.

Пост худрука главного театра региона Андреев занимал с 2010 года. До прихода в театр с февраля 2006 года до сентября 2010-го он работал министром культуры Калининградской области, из правительства ушел по собственному желанию. До министерской службы Андреев был директором Калининградского дворца творчества детей и молодежи, работал начальником управления культуры администрации Калининградской области. По образованию Андреев – историк, окончил МГУ имени Ломоносова. Имел звание Заслуженного работника культуры России.

Как стало известно "Комсомолке", у Михаила Анатольевича был диагностирован коронавирус. В последние дни он находился в крайне тяжелом состоянии.

- Он был госпитализирован в БСМП с подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция. Находился на аппарате ИВЛ. Состояние его было тяжелым, - рассказала "Комсомолке" пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова. - 7 октября у Михаила Анатольевича был день рождения. В этот день он уже был в больнице. Посмотрите, сколько поздравления ему написали в "Фейсбуке". Я была уверена, что вот-вот придет в себя, поправится, прочтет, порадуется...

"Комсомольская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреева.