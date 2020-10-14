«Валер, завязывай»: в суде показали видео диалога, который спровоцировал Вшивкова сорвать трубу в камере

Максим Маркичев отвечает на вопросы Елены Вшивковой. Фото: Иван МАРКОВ

«Я не знал, как его зовут»

Во вторник в суде Московского района Калининграда продолжилось заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в отделе полиции на улице Киевской. В этот день опрашивался еще один ключевой свидетель – бывший командир взвода патрульно-постовой службы полиции Максим Маркичев. Именно он во время разговора полицейских с задержанным достал смартфон и записал последнее видео перед гибелью Вшивкова. По мнению родственников, Маркичев спровоцировал Ивана сломать трубу, называя его Валерой. Свидетель же в суде доказывал, что Иван представился именно этим именем, а снять видео он якобы решил, чтобы зафиксировать буйство задержанноо после того, как пришел в отдел и увидел лежащую на столе видеокамеру, сломанную Вшивковым:

- Я спросил у Николая в присутствии сотрудников ППС, почему никакие меры не принимаются. Потому что, если видеокамера сломана, какая-то фиксация должна быть, чтобы на следующий день было, чем оперировать, что этот человек портил имущество.

Далее, по словам Маркичева, он предложил Николаю Плебуху снять задержанного на телефон самостоятельно. В ответ Плебух якобы лишь пожал плечами.

- Перед тем, как снимать, я с гражданином начал общаться, - продолжил Маркичев. – Он на повышенных тонах общался. Я спросил: «Как обратиться к тебе?», на то получил порцию нецензурной лексики. Я повторил: «Как обращаться? Как с тобой разговаривать?» Он назвал имя «Валера». Вроде бы, я начал с ним налаживать диалог адекватный, матов не было никаких. Я спросил: «Что вообще происходит? Зачем ломаешь?» А он сказал: «Чтобы у вас были проблемы».

Далее Маркичев пояснил, что не знал настоящего имени Ивана, так как не принимал участия в его задержании. Почему Вшивков решил рвануть трубу отопления, бывший полицейский толком объяснить не смог.

- Когда ему сказали «завязывай», он накалился. Он и так накаленный был, нервный чересчур, агрессивный. И он оторвал трубу. Никто и не знал, какие там трубы: то ли они металлические, то ли пластиковые. Когда он ее оторвал, пошел поток воды, но не прямо чтобы фонтаном, а лилось только на пол. На него, в принципе, и не попало. Возможно, несколько капель. Потом гражданин отошел в сторону, лег на спину, нога на ногу, и сказал: «Ну что, я устроил вам проблем, тащите веники». Типа того, чтобы париться. Ну, и порция матерщины такой. Я тогда нажал на «стоп», а Николай закрыл дверь.

Надо сказать, что на предварительном следствии показания Маркичева существенно отличались. Он говорил, что напор воды из сломанной трубы «был достаточно сильным», а «струя воды была направлена в сторону Вшивкова». Также полицейский говорил, что задержанный «намок от горячей воды и отскочил в правый угол, запрыгнув на кушетку».

«Вас дофига советчиков - валите домой»

Далее Маркичев рассказал, что именно он первым догадался перекрыть воду и посоветовал сделать это Николаю Плебуху.

- Я предложил: «Если ты не хочешь вытаскивать его оттуда, давай позовем помощника дежурного, вытащим и наденем на него (Ивана – Ред.) наручники, если будет сопротивляться, и посадим его в предбаннике». Николай ничего внятного не сказал, - добавил Маркичев.

Из показаний свидетеля выходило, что из старших только Николай Плебух был полностью в курсе ситуации с трубой, Иванов же «занимался своими делами за углом». Маркичев также рассказал, что он вместе с Плебухом бегал в подвал перекрывать вентили (правда, без успеха) и даже делал попытку забраться в окно второго этажа, чтобы перекрыть воду там. Закончилась же суета фразой Плебуха: «Я сам разберусь и сам приму решение, вас тут до фига советчиков. Валите домой».

Другими словами, показания Маркичева не менялись только в одном – в том, что в ситуации виноват Николай Плебух. Полицейский утверждал, что начальник смены дежурной части «ходил с опущенными руками» и его постоянно нужно было напрягать.

Видео Маркичев перед уходом из отдела скинул Плебуху на телефон. Свой же смартфон полицейский якобы утопил на рыбалке через несколько месяцев после происшествия. Полицейский также пожаловался на обыск во время предварительного следствия.

- Следователь не поверил, что я мог утопить телефон, провели обыски у меня дома. У четырехлетнего ребенка травма из-за меня, - заявил Маркичев. - На глазах у ребенка меня положили на пол, все вокруг вывернули. За что меня дома раскладывают на глазах у ребенка? На предварительном следствии я не скрывал, что снимал видео.

История с перцовым баллончиком

Надо сказать, что Максим Маркичев, по сравнению с другими свидетелями, сильно нервничал. Он начал нервничать еще сильнее, когда родственники Ивана Вшивкова стали задавать вопросы. При этом полицейский настаивал, что не позволял себе глумления над задержанным. Кроме того Маркичев стал сильно путаться в показаниях, в частности, заявил, что предупреждал Вшивкова о съемке (на предварительном следствии он говорил о скрытой съемке).

- А в связи с чем после того, как Иван сломал батарею, вы предложили Николаю Плебуху распылить перцовый газ в камере, где находился Иван? – спросила вдова Елена Вшивкова.

- Это что вообще за бред? – вспылил Маркичев. – Я первый раз, вот от вас, слышу такое.

- Вы такого не говорили?

- Абсолютно нет. Абсолютно! Это Николай сказал такое?

Уже после заседания родственники Ивана Вшивкова и их адвокат подтвердили, что фразу о перцовом баллончике отчетливо слышно на записи из дежурной части.

Диалог Маркичева и Вшивкова

Отметим, что после показаний Маркичева было показано видео, которое он записывал. Там видно, что заводиться Иван начал именно после слов сотрудника ППС. Вот точный отрывок из диалога Вшивкова и Маркичева:

- Слушай, Валера, ты дурью переставай заниматься, - сказал Маркичев.

- Я не Валера, - отвечает Вшивков.

- А кто?

- Какая разница, кто? У тебя паспорт мой есть. Ты, если со мной разговариваешь, паспорт открой и посмотри, кто я по имени и отчеству.

- Валер, завязывай, - продолжает Маркичев.

- Я не Валера! – начинает закипать Вшивков.

- Валера, Валера, - спокойно отвечает полицейский.

- Валера, да? – выходит из себя Вшивков. – Ну, раз Валера, тогда я рушу батарею, мне п… (все равно – Ред.)

В этот момент Иван Вшивков ломает трубу, а полицейские закрывают окошко для подачи пищи.