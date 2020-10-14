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Коронавирус Covid-19

COVID-19 в Калининграде: бесплатно тестируют не всех, а «скорая» приедет только при высокой температуре

Мы собрали ответы на самые популярные вопросы, которые продолжают волновать калининградцев
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Бесплатно тестирование без предписания Роспотребнадзора проводится только при подозрении на пневмонию.

Бесплатно тестирование без предписания Роспотребнадзора проводится только при подозрении на пневмонию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки еще у 80 жителей Калининградской области лабораторно подтвержден коронавирус. К сожалению, это очередной антирекорд. Вчера губернатор Антон Алиханов записал обращение к жителям области, где не исключил возможное введение точечных мер при необходимости.

Мы собрали ответы на самые популярные вопросы, которые продолжают волновать калининградцев.

О закрытии школ

В правительстве Калининградской области считают, что причин для закрытия школ и перевода образовательного процесса на дистанционный формат нет.

- На сегодняшний день вопрос о всеобщем уходе на дистанционное обучение школ региона не рассматривается. Будем подходить к каждому учебному заведению индивидуально, - заявил в своем обращении губернатор.

О правилах «Скорой»

- При плохом самочувствии идти к врачу нелегко, - напоминают правила работы экстренных служб в региональном минздраве. - На обычное повышение температуры «Скорая» не выезжает, только если она - 39-40 градусов. К дежурному терапевту поликлиники можно попасть в день обращения по живой очереди, поэтому пациентов с невысокой температурой могут пригласить в учреждение с отдельного входа для больных с симптомами респираторных заболеваний.

О бесплатном тестировании

- Бесплатно тестирование без предписания Роспотребнадзора проводится только при подозрении на пневмонию. Поэтому если участковый выявил симптомы этого заболевания, он сразу сообщает об этом поликлинику, и по этой заявке на тестирование приезжает другой специалист, который не сидит на приеме, а непосредственно выезжает и берет биоматериал, - разъяснили представили минздрава в Инстаграме губернатора Антона Алиханова.

О тестировании в частных клиниках

- Если вы сами сдавали тест платно, то клиника перелает информацию в поликлинику по месту прикрепления, - пояснили сотрудники минздрава в Инстаграме Антона Алиханова на вопрос подписчика. – Если вы оказались контактным лицом по эпидрасследованию Роспотребнадзора, ведомство передает сведения в минздрав, а он – в поликлинику по месту прописки пациента. На основании этой информации гражданину оформляется листок нетрудоспособности. Контактного осматривает терапевт на дому, и по показаниям принимает решение о госпитализации. Если пациент бессимптомный, или с легкими симптомами, и есть возможность для изоляции, он может остаться дома.

С 9 октября таких пациентов контролирует поликлиника по месту прикрепления с помощью односторонней горячей телефонной линии, когда пациентам по определенному перечню задают вопросы об их состоянии.

Роспотребнадзор по-прежнему составляет список контактных лиц, направляет на них предписания в поликлиники и информацию пациенту о необходимости соблюдения 14-дневного карантина.

Когда берут мазки

- Повторно пациентам с подтвержденным коронавирусом берут мазок на 10-й и 12-й день, - рассказали в минздраве. - Контактным, если нет симптомов, берут мазок один раз – с 8-го по 10-й день. Если у контактного лица есть симптомы, ему берут мазок незамедлительно. И заболевшие, и контактные лица полностью остаются под наблюдением.

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