Страсти на костях: что стоит за «сенсационной» находкой в подвалах форта «Штайн» в Калининграде

На останки в мешках наткнулись новые собственники форта № 1. Фото: Иван МАРКОВ

Вспыхнувший на прошлой неделе ажиотаж вокруг мешков с человеческими останками в форту №1 тех, кто знаком с предысторией этого события, приводит в недоумение. По крайней мере, всем калининградским археологам и, думаю, подавляющему большинству поисковиков с краеведами о складе в «Штайне» было отлично известно задолго до грянувшей «сенсации». Именно туда переместили весь материал, собранный по ходу раскопок на территории бывшего киноконцертного зала «Россия» в 2006 году. Кстати, осуществлявшие их люди удивлены сообщениями о «300 мешках с костями» - по словам специалистов, таковых на самом деле должно быть от силы три-четыре десятка, в остальных же находятся фрагменты керамики, кости домашних животных и прочие находки, характерные для городской археологии.

Таким образом, сотрудники Следственного Управления СКР по региону всего лишь в очередной раз обнаружили тех самых «наполеоновских солдат», о которых трубили в местных, федеральных и зарубежных СМИ 14 лет назад. И почти наверняка произошло это, так сказать, с подачи поисковика Евгения Завертанова. Он на приеме у приезжавшего недавно к нам генпрокурора РФ пожаловался на местные органы власти, которые-де систематически нарушают законодательство об увековечивании памяти защитников Отечества. Игорь Краснов распорядился «изучить данную тему», придав тем самым дополнительный стимул работе сотрудников правоохранительных ведомств области. Которые вышли в том числе и на останки бойцов Наполеона.

Говорят, часть костей отправили в один из российских университетов – они представляют большой интерес для антропологов, поскольку на том кладбище когда-то упокоились, кроме французов, также поляки, испанцы, немцы и представители прочих народов, сражавшиеся в рядах Великой армии Наполеона. Остальные до сих пор так и не захоронили, хотя соответствующее предписание поступало еще от прежнего калининградского губернатора Николая Цуканова.

Впрочем, вояки Буонапарте, натворившие в России массу гадостей, может, и достойны теперь мыкаться без упокоения (хотя я бы и врагу такой участи не пожелал). Во всяком случае, под определение «защитники Отечества» они уж точно не подпадают. В отличие, скажем, от русских солдат эпохи все тех же Наполеоновских войн, останки которых нашли по ходу работ напротив Фридландских ворот в Калининграде и непонятно, куда в итоге дели – возможно, лежат в том же форту «Штайн». Или наших героев Фридландской битвы, обнаруженных в процессе прокладки газопровода в Правдинске - их кости должны храниться в запасниках историко-художественного музея, куда были переданы археологами. О торжественном погребении отечественных героев под барабанный бой и залпы траурного салюта ничего не известно.

Эй, патриоты, ау!..

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На останки в мешках наткнулись новые собственники форта № 1 «Штайн». Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы на прошлой неделе.

- Обнаружено порядка трехсот мешков с костными, предположительно человеческими, останками, - заявили в региональном управлении Следственного комитета и начали доследственную проверку.(подробности)