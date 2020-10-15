Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 октября 2020 года

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нынешней недели в Калининградской области выявили еще 234 новых случая заражения коронавирусом. Таких темпов прироста заразившихся у нас не было ни разу за время пандемии.

Каждый четвертый заразившийся - пенсионер (62 человека). Растет число инфицированных среди медиков (26 с начала недели) и работников образования (7 человек).

Коронавирус нашли у учеников гимназии №40, лицея №23, школы №21 Калининграда и школ поселков Добровольск и Долгоруково и города Правдинска, у воспитанников детского садика №46 Калининграда.

. Фото: Яндекс

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 14 октября на COVID-19 нарастающим итогом обследовали 245 050 человек, из них выявили 5 344 случая заражения (3 702 человека выздоровели), умерли 91, остаются под медицинским наблюдением 2 762 человека.